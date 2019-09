por GTO » 11 Septiembre 2019, 21:18

El expiloto de Ferrari apunta la principal diferencia entre ambos pilotos.

Con esto, ya ha descubierto su parcialidad...Alesi, Alesi, que barres pa la casa.Yo lo que si se, es que Verstappen, desde que llego a la F1, ha hecho maniobras con el coche que me erizan los vellos. Adelantamientos imposibles, maniobras unicas, reacciones magistrales, remontadas epicas... Es decir, es un piloto "de pellizco", de los que hacen cosas que o hacen los demas...Leclerc, es un piloto concienzudo, y si tiene el dia, lo hace todo bien, pero no recuerdo ninguna maniobra de el que me haya levantado del asiento.Acaba de hacer dos grandes carreras, en las que ha tenido el mejor coche para el circuito en cuestión, y lo ha hecho todo perfecto, pole, gran salida, la estrategia ganadora y casi sin un fallo, trabajo perfecto. Pero a mi no me a levantado del asiento, ni me ha dado un "pellizco" en el estomago nunca.No quiero decir con esto que sea mejor piloto Max que Leclerc, si no que a mi, uno me trasmite 10 veces mas sensaciones que el otro.Me gusta mas el estilo Verstappen, sin el mejor coche, sin sacar la pole, sin hacer una salida impecable, pelea y gana la carrera.