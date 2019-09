por GTO » 11 Septiembre 2019, 21:37

EL GOLPE DE ALAIN PROST A SU PILOTOEl duro maltrato de Renault a Hulkenberg y el motivo real de su marchaHace unas semanas Renault anunció el fichaje de Esteban Ocon. El gran damnificado por su llegada fue Nico Hulkenberg. Alain Prost dio el verdadero motivo de su salidaHulkenberg está sufriendo una de sus temporadas más duras en la Fórmula 1. (EFE)Hace unas semanas Renault anunció el fichaje de Esteban Ocon. El gran damnificado por su llegada fue Nico Hulkenberg. El alemán, de un día para otro, se quedó sin equipo para 2020 y vio como en pocos meses pasó de ser el líder a quedarse sin asiento en la Fórmula 1. Tras enterarse del cambio, el alemán dejó caer que se debía a más aspectos que el meramente deportivo. Finalmente Alain Prost, asesor deportivo del equipo, le dio la razón en el Gran Premio de Italia.El expiloto francés explicó en Monza el motivo por el que no renovaron a Hulkenberg para 2020 y se decantaron por Ocon por los dos próximos años."No queremos pilotos pesimistas, por eso optamos por Ocon, que está muy motivado después de que le dejaran de lado durante un año. Nico (Hulkenberg) es bastante negativo, pero también tiene razón en ciertas cosas. Sin embargo, tenemos que mirar hacia delante y la negatividad de un piloto no nos sirve", dijo en Monza para Sky Sports Italia.La voracidad de la Fórmula 1En sus redes sociales, Hulkenberg expresó su decepción por el fin de su relación con Renault, pero ya sugirió que la velocidad no fue la única razón. "Es una pena que la aventura con Renault acabe al final de la temporada, sobre todo porque aún no hemos conseguido nuestros objetivos", comentó el alemán. "Es bien sabido que la elección de pilotos no solo se basa en el rendimiento, sino que es una serie de factores. Pero así son las cosas".El alemán tendrá que abandonar la estructura con la que comenzó a competir en 2017. Llegó como el líder del proyecto del equipo francés hasta la aparición de Daniel Ricciardo esta temporada. En solo dos años ha pasado de ser el hombre importante de Renault a quedarse sin equipo para la temporada 2020. Haas podría ser el destino final del alemán. "Obviamente me habría gustado que las cosas fueran diferentes, pero de todos modos seguiré concentrado y trataré de alcanzar el mayor éxito para nuestro equipo en lo que resta de temporada".La negatividad de HulkenbergLa temporada de Hulkenberg está siendo dura en todos los sentidos. El mal comienzo de Renault, cuando prometía otras cosas en pretemporada, no gustó al alemán, y ahora afronta la última parte del año sabiendo que el año siguiente no estará en el equipo y que los esfuerzos de los de Enstone irán destinados a facilitar el trabajo a Ricciardo. Aun así, la realidad es que a Prost, por una parte, no le faltó razón cuando confesó que el pesimismo mostrado por su piloto durante toda la temporada fue uno de los detonantes de su marcha, pero ¿ha tenido motivos para serlo?Hulkenberg no ha podido recibir más varapalos este año. Abandonó por avería mecánica tanto en Baréin como en China. Se desplomó incomprensiblemente en Bakú, su punto más bajo de la temporada: cayó en la Q1 (dos veces en 2019) y terminó 14º en medio de su desconcierto absoluto. "No tengo forma de solucionarlo o la clave", reconoció. "No sé qué ha ocurrido este fin de semana, quizás sea uno de esos fines de semana misteriosos. No tengo ni armonía ni amor con el coche". Unas malas sensaciones iniciales que cerró en Mónaco con una larga pedorreta para expresar su disgusto con el comienzo de la temporada.Su relación con los de Enstone tocó fondo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Hulkenberg recriminó de malas maneras a Renault su estrategia a través de la radio al final de la carrera. "Buen trabajo Nico, gran trabajo", le felicitó su ingeniero. "Era difícil. Lo siento amigo, pero hiciste un trabajo fantástico en la pista". A lo que el piloto alemán se limitó a mirar lo negativo haciendo público su tremendo enfado. "Es solo que no entiendo por qué no pudimos parar antes", respondió. "Nos costó la carrera. Realmente sufrí. No mentí ni dije *********. Solo tienes que creerme a veces. Créeme, ******. “Mis neumáticos tenían 140 **** vueltas. Y todavía vosotros: 'No, no, está bien, seguimos en la pista, todo está bien". Ahora Renault parece haber dado vuelta a esta situación y ya apunta a McLaren por la cuarta posición en el mundial de constructores. Pero para Hulkenberg ya es tarde. Estas actitudes hundieron su futuro con los franceses.Mala gestión con sus pilotosNo es la primera vez que Renault gestiona mal su relación con sus pilotos. La unión de Carlos Sainz y Renault fue la consumación de uno de los matrimonios más deseados del 'paddock' de la Fórmula 1. Pero los de Enstone siguieron un patrón similar con el español. Las presiones de contratar un piloto francés pudieron con ellos y se empeñaron en fichar a Esteban Ocon cuando Sainz estaba haciendo méritos suficientes para seguir.Finalmente apareció la opción de Daniel Ricciardo y se olvidaron por completo ya no solo de Sainz, sino también de un Ocon, que acabó hundido y sin asiento. "Carlos (Sainz) hizo un muy buen trabajo el año pasado, trabajó muy duro, pero cuando tienes la oportunidad de fichar a Ricciardo es algo que no puedes dejar pasar", señaló Nick Chester, director técnico de chasis de Renault, a El Confidencial en pretemporada. Sainz tuvo que buscarse la vida y encontró el hueco en McLaren.La gestión de los pilotos no está siendo el punto fuerte de Renault estos últimos años, pero lo que ha ocurrido con Hulkenberg demuestra la voracidad de la Fórmula 1. En un momento eres el líder de tu equipo y en solo unos meses estás fuera. Aunque en el caso del alemán, parece que será por poco tiempo.