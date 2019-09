por GTO » Hoy, 09:27

¿SE ROMPERÁ LA COLABORACIÓN EN FERRARI?Cuando tu compañero te clava el cuchillo por la espalda. ¿Qué hara Vettel ahora?Charles Leclerc vive la gloria de su victoria en el Gran Premio de Italia y su consagración en Ferrari. Pero el sábado no tuvo un comportamiento leal hacia Sebastian Vettel.El comportamiento de Leclerc en los entrenamientos deja en el aire la actitud de Vettel en las próximas carreras (REUTERS)Imaginemos las escenas por unos instantes. El miércoles, se le ha rendido un homenaje a Charles Leclerc en Maranello. Con Mattia Binoto a la cabeza, todos los miembros de la Gestione Sportiva vitoreaban al ganador del Gran Premio de Italia. El máximo responsable reconocía los aciertos del área técnica en las últimas fechas. Elogiaba a Leclerc, y recordaba la decisiva ayuda de Vettel en la victoria del Gran Premio de Bélgica. Pero el alemán no estaba físicamente presente en la celebración. Solo lo hizo a través de una llamada telefónica.Rebobinemos un poco más, a una de las victorias más emotivas de un piloto de Ferrari en Monza. En lo alto del podio brillaba Charles Leclerc, con un impresionante espectáculo bajo sus pies. Coronado por la prensa italiana los días siguientes como el nuevo rey de Maranello, mientras su compañero era vapuleado en los medios por sus graves errores. Quien fuera señalado como el líder por Mattia Binotto en la presentación del SF90 había sido arrojado a los leones el sábado en los entrenamientos, obligado salir por detrás de los Mercedes. Cuando Leclerc entró en la meta, Mattía Binotto le felicitó por la radio con ese “¡Estás perdonado!” ¿Perdonado?, ¿por qué?¿Cuáles habrán sido estos días los sentimientos de Sebastian Vettel, desterrado del imponente espectáculo de Monza? ¿Y sus pensamientos durante el homenaje de Maranello en el que su compañero disfrutó del clamor de los suyos mientras él solo estaba presente a través del teléfono? La pregunta es: ¿cuál será la actitud de Sebastian Vettel respecto a Charles Leclerc durante el resto del campeonato?Mattia Binotto observa con atención la 'qualy' de Leclerc y Vettel en Italia. (Reuters)Los nervios de VettelCharles Leclerc mareó la perdiz para asegurarse la primera línea del Gran Premio de Italia. Vettel había cumplido antes su papel. El piloto que contribuyó a la victoria de Spa se quedó colgado de la brocha. Al día siguiente, quizás la frustración y la tensión le jugaran una mala pasada cuando protagonizaba un incomprensible trompo y un alocado retorno que se llevó a Lance Stroll por delante. Tu compañero de equipo hacia la victoria, la dificultad de seguir el ritmo y adelantar a los dos Mercedes. Una cabeza que quizás bullía: “Si el día anterior no me la hubiera jugado…”.A medida que han transcurrido los días ha ido tomando cuerpo lo ocurrido en aquella rocambolesca sesión de entrenamientos en Monza. Los mensajes por radio hablan por sí solos. Leclerc aprovechó el río revuelto de los compases finales de la sesión para buscar un rebufo propio, aunque para ello comprometiera el que le debía a Vettel, ansioso por la radio para pedir la reacción de un compañero que remoloneaba. Leclerc tenía ya la pole en ese momento y era consciente de su valor para la carrera. Vettel podía haberle superado en ese giro final, con la baza estratégica que suponía en carrera. “Gracias, gracias…” repetía irónicamente un Vettel ya sin opciones para llevar a cabo ese giro definitivo. Hubo reuniones internas por la tarde. El “sei perdonato” de Mattia Binotto lo decía todo. En su buena fe inicial, para Vettel fue el comienzo de su más amargo calvario desde que llegó a Ferrari.Gehard Berger, ex piloto de Ferrari en los 90, puso el dedo sobre la llaga en los días siguientes. Conoce perfectamente la dinámica de un equipo y la singularidad de Ferrari. Como ‘killer’ catalogaba al monegasco, que había jugado con la 'buena fe' del piloto alemán. El teutón ha cometido numerosos errores en los últimos tiempos. El SF90 se asemeja para él a un potro que el monegasco está domando. Temperamento maduro, sereno, lenguaje corporal mesurado, pero Berger hablaba del “instinto asesino” de Leclerc. El pasado sábado lo ejecutó con su compañero de equipo. Hoy, la gloria es suya, mientras aquel líder de primeros de año entra por teléfono en la fiesta de Maranello.Leclerc y Vettel se dan la mano tras el GP de Italia. (EFE)Otro aliciente para el MundialLos casos de jugarretas, traiciones, zancadillas y puñaladas entre compañeros de equipo son infinitos en la Fórmula 1. Pero tienen su gran arquetipo en el Gran Premio de San Marino de 1989. En un duelo titánico entre dos de los más grandes pilotos de todos los tiempos. Antes de la carrera, Alain Prost y Ayrton Senna llegaron a un pacto de no agresión: quien antes llegara a la curva inicial ganaría la carrera. El accidente, del mencionado Gerhard Berger en los primeros compases interrumpió la prueba. Segunda salida. Prost confiaba que el pacto seguía en vigor. El había lideró la primera curva. Confiando en ello, fue inesperadamente adelantado por Senna. El brasileño justificó su maniobra en que el pacto era válido para la primera salida, pero nada se había hablado de una segunda. La relación personal saltó por los aires y la guerra fue definitiva entre ambos.El comportamiento de Leclerc tiene otra dimensión. Pero suficiente para romper la confianza interna entre dos compañeros de equipo. Vettel se muestra inferior a Leclerc al volante. Pero su ayuda fue decisiva en la victoria de Spa. Su papel en los entrenamientos clasificatorios de Monza no fue correspondido. Hoy, Leclerc es el rey de Maranello. ¿Luchará desde ahora por sus propios intereses para intentar terminar por delante del monegasco -que le adelantaba en la clasificación en Monza- a toda costa a final de temporada? ¿Asumirá el episodio con espíritu de empresa, se revolverá, o sentirá que su tiempo de líder en Maranello ha terminado? Otro aliciente más para este Campeonato del Mundo.