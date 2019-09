por GTO » 16 Septiembre 2019, 22:50

Las presuntas irregularidades del Ferrari SF90de Alessandro Arcari -16 septiembre 20190Gracias a las dos brillantes victorias obtenidas por Charles Leclerc en Bélgica e Italia , la competencia estricta ha comenzado, como ya se ha visto, a volverse sospechosa. Aunque los diseños de los circuitos en el objeto se adaptan perfectamente al concepto de baja resistencia del automóvil de Maranello , ofreciendo una ventaja clara y obvia en términos de rendimiento, los competidores del histórico equipo italiano están comenzando a pensar que podrían estar jugando sucio.En las últimas semanas, de hecho, los crecientes rumores en el paddock han generado fuertes dudas sobre la conformidad del trabajo de Cavallino . A pesar de la falta de evidencia confiable, se dice que los técnicos italianos han encontrado el truco para eludir la regulación , pudiendo tener una potencia adicional de 40 kilovatios . La supuesta ventaja lograda "daría" a los conductores de Ferrari un aumento sustancial en los caballos, capaces de marcar la diferencia en pistas como Spa y Monza , donde la potencia es un parámetro crucial.Ferrari SF90En realidad, las "teorías de la conspiración" de nuevo el Ferrari SF90 son dos. El primero indica, como objeto del presunto delito, una bomba de combustible de alta presión capaz, gracias a un sistema particular, de entregar una mayor cantidad de combustible. La "segunda cabeza de acusación", que golpeó a Maranello en estos días, es una batería capaz de producir más energía de la esperada, gracias a su capacidad de almacenar energía en un tiempo más corto . Esta supuesta ventaja, aunque la FIA monitorea estos sistemas con extrema precisión, habría escapado a los técnicos de la federación internacional, ofreciendo, al SF90, un soporte, desde el híbrido, de más de 40 kilovatios.Como siempre en estos casos, el condicional es obligatorio, especialmente porque, en un país donde existe una ley estándar, un "acusado" solo puede ser declarado culpable si hay evidencia irrefutable. Para agregar pimienta al plato italiano ya muy picante, creemos que Mercedes y Red Bull son capaces, con las declaraciones de sus gerentes de equipo, de encender fuego en un ambiente ya particularmente cálido ...Toto Wolff – team principal Mercedes“Nosotros [Mercedes], junto con Renault y Honda , estamos prácticamente al mismo nivel, mientras que el motor Ferrari a veces produce excelentes resultados, comenta Toto Wolff , director ejecutivo del equipo Brackley .Christian Horner se unió rápidamente al coro de quejas, que, a pesar de no tener ninguna prueba, confirmó las solicitudes hechas a la FIA para una aclaración sobre la posible ilegalidad de Ferrari en las declaraciones emitidas a la AMuS alemana . Por el momento, según las últimas noticias, el equipo austriaco aún no ha recibido ninguna respuesta de la federación."Sí, le dejamos saber a la FIA nuestras sospechas, incluso si, por el momento, aún no hemos recibido ninguna respuesta", dice Horner .Christian Horner - director del equipo Red BullDadas las premisas, las muchas palabras y quejas enviadas muestran que, aunque Ferrari no está dominando el campeonato, en este momento está en el ojo de la tormenta. Solo las próximas semanas arrojarán luz sobre la situación, con la esperanza de que, si se trata de un "crimen", no termine como ninguna acción tomada como lo fue la temporada pasada cuando, la famosa "irregularidad limitada" intervino para silenciar a los enredados caso de las llantas perforadas de Mercedes .Veo el riesgo de que la FIA trate este caso de Ferrari como una compensación del caso de Mercedes del año pasado, cuando los alemanes no recibieron ninguna sanción. Esto sería un error, de todos modos. En mi opinión, si Ferrari fuera declarado culpable de haber jugado fuera de los límites de las reglas de la FIA , la federación internacional aún debería acusar a Ferrari de sanciones, aunque esto parezca una furia de la FIA contra la escudería italiana.