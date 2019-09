por GTO » 16 Septiembre 2019, 22:55

EL CONDUCTOR ESTÁ EN BUSCA Y CAPTURAGrabado un Ferrari de Fórmula 1 circulando en las autopistas de República ChecaUn conductor circulaba por una carretera en la República Checa cuando de repente fue adelantado por un Ferrari de Fórmula 1. Incrédulo, decidió grabar el acto con el móvilUn vehículo circulaba con tranquilidad por una autopista en República Checa cuando un motor más potente y ruidoso se aproximaba por detrás para adelantarlo. Se ve que debió verlo por el retrovisor y tuvo el tiempo justo de sacar su teléfono y grabar el hecho, porque desde luego era para hacerlo: un Ferrari de Fórmula 1 le adelantaba en plena recta por la derecha. El vehículo, con el número 7, lleva publicidad de marcas como Marlboro, Elf o Vodafone.El suceso ha ocurrido en las autovías de República Checa y, aunque no es un Fórmula 1 como tal, sí es muy parecido. El conductor del coche llevaba además un casco rojo que le hacía aún más realista, pero lo que no se podía imaginar era que iba a ser buscado por las autoridades checas. Al parecer, está en busca y captura por haber puesto en peligro la seguridad vial de una de las principales autovías de la República Checa, la D4 a su paso por Príbram. Ese vehículo no puede circular por esas carreteras ya que está prohibido, entre otras cosas por llevar las cuatro ruedas fuera de la cabina. Pero no es el único, pues el otro vehículo que iba detrás captando imágenes del momento está siendo investigado por su presunta implicación.