Jean Todt, sobre lo ocurrido en la Q3 de Monza: "No va a volver a suceder, cambiaremos las reglas"El actual presidente de la FIA ha expresado su descontento tras lo vivido en Monza, y asegura que desde la Federación trabajan para que en el futuro no se repita dicha acción.En el Gran Premio de Italia se vivió durante la tercera sesión de clasificación una imagen peculiar y nunca antes vista en la Formula 1. Los pilotos y equipos jugaron en los boxes a ver quién salía primero, pues nadie quería ir al frente y no obtener ningún rebufo, pues en el Circuito de Monza es imprescindible tenerlo para marcar una buena vuelta.Y no es sólo eso, sino que de los 10 coches que salieron, únicamente dos pudieron completar una vuelta (Carlos Sainz y Charles Leclerc). Dicha situación no fue de agrado para los fans que se trasladaron hasta Monza para ver su pasión, el ver rodar a los monoplazas, no estar en los garajes.Por ende, Jean Todt, presidente de la FIA, tomará cartas en el asunto para que desde este Gran Premio de Singapur no se vuelva a repetir lo ocurrido en Italia."Sólo puedo decir que nunca más volverá a suceder. Vamos a cambiar las reglas. No podemos evitar que los pilotos salgan del garaje cuando quieran, pero vamos a imponer un tiempo máximo por vuelta", comentaba hacia el medio galo La Dernière Heure.El decepcionante año de Kubica y su posible aterrizaje en el DTMEl piloto polaco no ha cumplido las expectativas en su retorno a la Fórmula 1 tras ocho años fuera y su futuro parece lejos del ‘gran circo’."El público viene a ver un espectáculo, pero lo que hicieron también fue peligroso. Vamos a cambiar las reglas lo más pronto posible. Vamos a tratar el tema en Singapur, pero algunos de los equipos ya han presentado simulaciones e ideas sobre cómo se puede solucionar esto. Nos interesa a todos", comentaba el actual directo de carrera de F1, Michael Masi.