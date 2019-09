por Trupon » Ayer, 14:16

Vettel: "La situación no era tan desastrosa como la pintaban"

Recuerda que todos los deportistas tienen momentos buenos y malosNiega que Ferrari esté de vuelta hasta que ganen el MundialANA VÁZQUEZ | 23 SEP 2019Sebastian Vettel ha quitado grandeza a su victoria en Singapur. El alemán cree que desde fuera, su triunfo se ha visto como una gran recuperación porque se ha comparado con sus errores durante los últimos meses. Sin embargo, el tetracampeón no comparte esta opinión y disminuye el tamaño del logro. Además, recuerda que estas tres últimas carreras de Ferrari no significan que la Scuderia esté de vuelta.El alemán explica que ganar en Singapur no fue un alivio para él, al menos no demasiado. El alemán no se toma esta victoria como una gran recuperación tras una malísima racha, pues prefiere normalizar los buenos momentos y también los peores de un deportista y recuerda que esta temporada no ha sido tan mala para él como la han pintado sus críticos."Quizás es menos satisfactorio de lo que piensas. Sobre que estuviera en forma, no creo que hubiera nada mal, no nos faltaba velocidad. Tuve momentos este año en los que sufrí, pero sé que no era tan malo o desastroso como lo pintaba la gente. Si llevas tanto tiempo aquí, con tantos momentos buenos, los malos te golpean, pero creo que es parte del juego", comentó Vettel en la rueda de prensa de la FIA de ayer.Por otro lado, Vettel se esfuerza en dejar claro que estas tres victorias consecutivas de Ferrari no son sinónimo de que la Scuderia vuelve a dominar.El alemán no quiere cantar victoria antes de tiempo y asegura que éste sólo es un paso en la dirección correcta. Además, recuerda que les queda mucho trabajo por delante para recuperarse y que eso sólo se demostrará si ganan el Mundial, algo que descarta para este año."Sólo hay una forma de que Ferrari vuelva: que ganemos el Campeonato. Es duro, pero es la realidad. Este año será muy difícil darle la vuelta a la situación, pero seguimos luchando para aprender cosas que nos ayuden el próximo año. Queremos ser los mejores y ahora mismo no lo somos. Hemos tenido carreras buenas, pero hay que seguir trabajando, no nos hemos recuperado todavía", ha aclarado Vettel para terminar.