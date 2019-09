por GTO » Ayer, 21:37

GP Singapur F1 2019 Por decisión propiaGP Singapur F1 2019Oficial: Robert Kubica abandonará Williams al finalizar la temporadaEl equipo ROKiT Williams Racing ha confirmado en un comunicado oficial que Robert Kubica ha decidido abandonar el equipo británico al final de la presente temporada."Me gustaría agradecer al equipo por los últimos dos años y por ayudarme a hacer posible mi regreso a la parrilla de Fórmula 1. He disfrutado mucho de mi tiempo con ROKiT Williams Racing, tanto como piloto de reserva y desarrollo como como piloto de carreras este año, pero siento que ahora es el momento adecuado para pasar al siguiente capítulo de mi carrera", ha explicado el polaco.Fue mi decisión, sé que hay algunas consecuencias. Estaré muy sorprendido si no piloto el próximo año.Volver a la Fórmula 1 ha sido el mejor final que merecía y que podría imaginar", ha añadido el polaco. Robert Kubica sumó un punto con Williams en Alemania / AFPDesde la escudería, Claire Williams ha declarado: "Me gustaría agradecer a Robert por su arduo trabajo. Respetamos su decisión de dejar el equipo al final de la temporada 2019. Robert ha sido un miembro importante del equipo tanto en su papel como piloto de reserva y desarrollo, y posteriormente como uno de nuestros pilotos de carrera en 2019. Le agradecemos sus continuos esfuerzos durante lo que han sido un par de temporadas desafiantes y le deseamos lo mejor para su futuro".De cara al futuro del todavía único piloto polaco en la historia de la Fórmula 1, se ha especulado con una posible marcha al DTM, con el interés del equipo WRT. El equipo Williams ha declarado que informarán de la alineación para 2020 "a su debido tiempo".