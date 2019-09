por GTO » Hoy, 16:12

Carlos Sainz aboga por más igualdad antes que en los cambios de formatoEl piloto de McLaren insiste en que el mayor problema que el mundo de la F-1 debe resolver es la desigualdad que existe en parrillaLa Fórmula Uno planea experimentar con el formato de clasificación en 2020, con el objetivo de mejorar el Mundial. Algunos pilotos, como Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, ya se han manifestado sobre el tema y han dicho que les parecería una “tontería” celebrar carreras con la parrilla invertida la próxima temporada.Carlos Sainz, por ejemplo, va más allá y propone al Gran Circo enfrentarse de lleno a sus problemas y resolver la gran desigualdad que impide que un Williams luche a día de hoy con un Mercedes, que hace que haya una parrilla formada por dos grupos de escuderías y que convierte el podio en un coto reservados a seis de los 20 pilotos de la parrilla.El español piensa que la Fórmula 1 tiene cosas más importantes que hacer que cambiar el formato y apunta al cambio de normativa de 2021 como gran oportunidad para que no sea necesario modificar las reglas del juego los sábados.“Personalmente creo que primero necesitamos ver, antes de cambiar el formato, una Fórmula 1 con una parrilla apretada y coches que se puedan seguir. Una vez que tengamos un 2021 con coches que se puedan seguir y a toda la parrilla en un segundo, que es lo que quiero para que cada piloto pueda marcar la diferencia, entonces quizás no se necesiten esos cambios”, afirma Sainz en declaraciones para el portal web ‘Race Fans’ y que recoge el portal ‘Soymotor.com’.“Así podríamos tener la mejor Fórmula 1 que hayamos visto nunca sin ninguno de esos cambios, así que... ¿por qué no nos centramos en hacer la Fórmula 1 como debería ser, con competición más apretada, distribución de dinero con más igualdad y coches que se puedan seguir los unos a los otros?”, analiza el piloto de McLaren.