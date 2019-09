por Otani » Ayer, 17:45

La duda es si el Proyecto se interesaría por el español, de 40 años.

También pienso que es un error, aunque tiene sus puntos positivos.Se está demostrando que el motor ya no es tan determinante. Lo fue en los años 2014-16, pero ha ido perdiendo importancia y la muestra son Williams y Force India/Racing Point. En cuanto el motor Mercedes ha dejado de ser una bestia, se han ido para atrás. Que con Williams ha sido un cúmulo de cosas, pero es evidente que el motor Mercedes ya no supone la ventaja que suponía.Otra cosa es el tema de la fiabilidad. Renault sigue rompiendo más motores que nadie, Sainz tuvo que penalizar en Austria que no era ni el ecuador del campeonato. O la crueldad que le pasó a Norris de romper a una vuelta del final cuando iba a firmar su mejor resultado. Eso no es aceptable, ya que vas a pagar por unos motores que por lo menos no se te rompan.No veo a Mercedes marchándose ahora que están en la cima, y en ese caso al aceptar el suministrarles motores están dando por hecho que McLaren no va a suponer una amenaza. No sé, yo veo a McLaren yendo para adelante, pero no es menos cierto que aún les queda muchísimo trabajo por delante y que bien se puede alargar a más allá de 2024.Y tampoco se interesaron por él cuando Rosberg lo dejó y tenía 35. En Mercedes no es bienvenido, como tampoco lo es en Honda ni en Ferrari ¯\_(ツ)_/¯