por Trupon » 01 Octubre 2019, 12:22

Jos Verstappen duda que Max pueda luchar por el Mundial 2020

El padre de Max, inquieto por la falta de progreso del equipo y de HondaAsegura que Red Bull se ha quedado "parado" mientras el resto avanzaANA VÁZQUEZ | 1 OCT 2019Max Verstappen no gana desde el Gran Premio de Alemania y los pocos puntos que ha conseguido tras el parón de verano, a raíz de penalizaciones y otras circunstancias, no hacen confiar a su padre, Jos, en sus posibilidades para luchar por el Mundial en 2020.Jos Verstappen asiste impotente al progreso de Mercedes y Ferrari mientras Red Bull, según él, se ha quedado quieto. El padre de Max lamenta que los de Milton Keynes no se hayan aproximado a los dos grandes equipos de esta temporada y desconfía de las opciones del equipo para 2020."Desde el parón de verano, nos hemos quedado parados un poco mientras otros han progresado. Es muy frustrante, pero dependemos del equipo. Tanto en motor como en el chasis, llevamos algo de retraso", ha comentado Jos en declaraciones para la cadena de televisión holandesa Ziggo Sport."Red Bull ha tenido que reducir el hueco todo el año, pero no nos hemos acercado así que, ¿por qué íbamos a hacerlo el próximo año? Estoy realmente preocupado", ha reconocido Jos.Así las cosas, Jos Verstappen explica que no puede hacer otra cosa que trasladar sus inquietudes a Red Bull y esperar que mejoren. "Vamos a hablar con el equipo y ver qué se puede hacer, pero de momento no es lo suficientemente bueno", ha añadido.Aunque Max tiene contrato con Red Bull, Jos insiste en que es imperativo que cuente con un coche ganador lo antes posible. "Pon a Max en un coche bueno y estará ahí. La situación en la que está no es culpa suya y eso lo complica todo aún más", ha admitido Verstappen Sr., cuyo nerviosismo aumenta a medida que se acerca 2020."El equipo realmente necesita cambiar las cosas y hacer que funcione o el próximo año también se perderá. Ahora mismo no parece que vayamos a poder competir por el mundial el próximo año tampoco", ha expresado Verstappen para terminar.