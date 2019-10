por GTO » Ayer, 16:35

Según Wolff, Ferrari ha convertido la Fórmula 1 en una competición de motoresEl máximo responsable de la marca que ha dominado la era híbrida hasta el momento considera que los avances realizados por Ferrari han llevado el campeonato a otra dimensión. El dirigente austriaco no encuentra explicación a la ventaja que tienen los italianos actualmente.Toto Wolff camina junto a Mattia Binotto, jefe de Ferrari.Parece difícil de entender tratándose del responsable del equipo Mercedes, que ha dominado la era híbrida con la supremacía de sus motores como principal baza, pero lo cierto es que Toto Wolff lamenta que la Fórmula 1 actual esté claramente influenciada por la competitividad de los motores.Ferrari tomó ventaja en este sentido el año pasado pero a lo largo de 2019 la diferencia de rendimiento con Mercedes parece haber crecido incluso más, llegando el equipo alemán a afirmar que en circuitos como el de Sochi los italianos conseguían siete décimas de ventaja sólo en las rectas.Wolff: "El peor momento de Mercedes desde 2013, Ferrari nos aplasta con su velocidad"Para Toto Wolff, lo extraño es que Ferrari haya conseguido encontrar el modo de mejorar tan espectacularmente bajo un reglamento que cuenta ya con seis temporadas de vigencia. “Ciertamente es un caso atípico porque normalmente con el reglamento estabilizado estos grandes avances son inusuales. La F1 se ha convertido en una fórmula de motor, sí. Todos necesitamos entender cómo podemos aumentar el rendimiento de nuestro motor y al mismo tiempo encontrar la relación potencia/drag (resistencia al avance) adecuada, así como comprender los neumáticos. Es una combinación de todo esto”.Aunque no lo dice abiertamente, Wolff insinúa que el único modo de encontrar tanto rendimiento en la actualidad es desafiando los límites del reglamento. “Creo que debemos analizar todas las áreas del motor, si hay alguna innovación que deberíamos haber detectado. Ciertamente, en términos de la combustión en el motor, las ganancias de eficiencia térmica que podemos lograr año tras año son mínimas. Y con el reglamento actual estabilizado, aún menos. Por lo tanto, debes ser inteligente e innovador en todas las demás áreas del motor y desafiar al reglamento en su conjunto”, señaló."Debemos desafiar al reglamento en su conjunto"Ante la pregunta de si Mercedes debe abandonar su filosofía de diseño del monoplaza, que busca generar la mayor carga aerodinámica posible en lugar de buscar un compromiso entre carga y drag, Wolff cree que no es algo tan relevante como para explicar la diferencia entre Mercedes y Ferrari. “Es algo que estamos viendo, pero hay que ponerlo en perspectiva. Probablemente los dos extremos marcarían una diferencia de dos décimas. Por lo tanto, no tiene un efecto específico tan grande: tiene su efecto pero no es el principal”, concluyó.