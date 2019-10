por GTO » Ayer, 16:50

La peligrosa acción de Antonio Giovinazzi en Singapur que no se vio: no aflojó y casi choca contra la grúaEl Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 nos dejó una de las acciones más peligrosas de lo que llevamos de temporada. Antonio Giovinazzi, el piloto italiano de Alfa Romeo, estuvo a punto de chocar contra una grúa durante la carrera. Una acción que le acarreó una penalización que sin embargo no tuvo ningún efecto.Todo comenzó en la vuelta 34. Romain Grosjean se llevó por delante a George Russell en una zona de muy complicado acceso. Tras algún minuto de duda, el director de carrera, Michael Masi, tomó la decisión de sacar el coche de seguridad a pista para que la grúa pudiese retirar el Williams con tranquilidad.Fue penalizado pero no cambió de posiciónGiovinazzi Singapur F1 2019Fue entonces cuando llegó la acción de Giovinazzi. Pasó por ese punto unos instantes después sin levantar el pie del acelerador. Solo lo hizo cuando, al salir de la curva, se encontró la grúa, a la cual esquivó con un giro a la derecha y pasando bastante cerca de la misma. Hubo suerte de que no hubiese ningún comisario por allí en ese momento.De ser el padre del motor de combustión a sólo desarrollar coches eléctricos: el porqué del posible movimiento de DaimlerEN MOTORPASIÓNDe ser el padre del motor de combustión a sólo desarrollar coches eléctricos: el porqué del posible movimiento de DaimlerLo peor de todo fue que Giovinazzi salió de rositas del incidente. Aunque los comisarios reportaron la irregularidad, solo decidieron sancionarle después de la carrera con una penalización de diez segundos. Pero Giovinazzi había conseguido abrir un hueco de trece respecto al grupo de Romain Grosjean, por lo que pudo mantener la décima posición.Giovinazzi Singapur F1 2019 3La acción es doblemente grave porque, dada la complejidad del circuito urbano de Singapur en este sentido, ya se advirtió a los pilotos en el briefing previo a la carrera de que tuviesen especial cuidado con estas situaciones y trazasen por la zona opuesta a donde estuviesen trabajando los equipos de comisarios.Todo el mundo de la Fórmula 1 está especialmente sensible con este tipo de incidentes desde el Gran Premio de Japón de 2014, cuando Jules Bianchi falleció por un terrible impacto contra una grúa. En esa ocasión el piloto no tuvo ninguna responsabilidad, y fue un cúmulo de negligencias ajenas lo que lo provocó. Esta vez Giovinazzi tentó a la fortuna.Giovinazzi Singapur F1 2019 4El de Antonio Giovinazzi es uno de los dos asientos que todavía están en el aire de cara a la próxima temporada. El otro es el de Robert Kubica en Williams, que ya sabemos que no seguirá ocupando el polaco. Quizá por eso, en busca de la renovación con Alfa Romeo, Giovinazzi está pilotando demasiado presionado.Pero lo cierto es que no le está viniendo mal. El italiano atraviesa por su mejor momento de la temporada. Lleva dos carreras seguidas puntuando, en Monza y Singapur, que podrían ser tres si no se hubiese estrellado en la última vuelta de Spa. Pero acciones como ésta con la grúa le hacen perder respecto dentro del paddock.