por Trupon » Hoy, 15:13

Así era la propuesta de alianza integral que Renault ofreció y McLaren rechazó5 Oct 2019Ante la cercana llegada del nuevo reglamento, que prevé un límite presupuestario y varios componentes estandarizados o de código abierto, Renault buscó un acuerdo de asociación con McLaren que les permitiera a ambos hacer frente a Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sin embargo, los de Woking optaron por asociarse con los alemanes para el suministro del motor.Renault quería profundizar en la asociación con McLaren, pero el resultado ha sido el contrario.Tiene sentido que los únicos equipos que no cuentan con la colaboración de un conjunto filial o asociado en la parrilla de la Fórmula 1 busquen el modo de fortalecer sus respectivas estructuras para hacer frente a los grandes.Mientras Ferrari tiene a Haas y Alfa Romeo, Mercedes tiene a Racing Point y Williams, y Red Bull tiene a Toro Rosso, tanto McLaren como Renault deben limitarse a evolucionar sin apoyo o recopilación externa de datos.Es oficial: McLaren volverá a tener motores Mercedes en 2021Es oficial: McLaren volverá a tener motores Mercedes en 2021Leer noticiaPor esa razón, Cyril Abiteboul ideó un plan mediante el cual McLaren y Renault podrían establecer una alianza que les permitiera ir más allá del simple suministro de motor, compartiendo recursos y conocimientos para así simplificar el proceso de desarrollo del propulsor y su integración en los dos monoplazas, pero también la concepción de diferentes piezas de los mismos que el reglamento permitiera compartir o desarrollar conjuntamente.McLaren prefiere a MercedesSin embargo, la idea de Abiteboul fue rechazada de pleno por Andreas Seidl y Zak Brown, que han preferido mantener la independencia de McLaren y asociarse con un suministrador de motores al que consideran más sólido y fiable."McLaren está buscando una relación con el suministrador muy simple y directa”, admitió Cyril Abiteboul. “Mercedes es un muy buen proveedor y tienen un producto llave en mano que se haría de acuerdo con los estándares y especificaciones de Mercedes, centrándose McLaren únicamente en su chasis. Hay algo de lógica en eso”.Renault quiere retar a los grandes equipos con asiduidad.En opinión del máximo responsable deportivo de Renault, la propuesta de alianza tenía como objetivo reducir la desventaja con los equipos punteros, pero manteniendo la independencia y la competitividad entre ambos.“Nuestra propuesta era mucho más una asociación en la que compartiríamos muchas piezas. Integración de motores, instalación de chasis, pero no sólo eso. Si miras dónde nos encontramos, estamos muy cerca de McLaren, pero hay un muro entre nosotros y los mejores equipos: 1.8 segundos o algo así entre nosotros y la pole. El objetivo de esa relación podría haber sido trabajar para reducir esa brecha juntos, creando así más sinergias entre equipos e instalaciones”, señaló.Cyril Abiteboul considera que la llegada del nuevo reglamento da aún más sentido a su propuesta, pues este creará más oportunidades de asociación con terceros. "Observando la forma en la que la Fórmula 1 va a evolucionar, con piezas estándar, piezas de código abierto, partes de diseño prescriptivo, hay una serie de oportunidades para unir fuerzas e intentar reducir juntos la desventaja con los punteros mientras competimos en la pista. Ese fue nuestro enfoque”."Creo que habríamos sido más fuertes juntos en base a nuestro enfoque de la asociación""Estoy hablando de una asociación estratégica. Lo que no significa que se conviertan en un equipo junior o en un equipo B de Renault, obviamente eso no iba a suceder, así que ni siquiera lo consideramos ni lo intentamos”, aclaró Abiteboul. “Pero nuestro enfoque no fue de interés para McLaren. No es una crítica, es un hecho".Ahora la realidad dicta que Renault y McLaren dejarán de ser socios a finales de 2020, cuando el equipo de Woking comenzará a trabajar con Mercedes. Abiteboul afirma que la relación con McLaren seguirá siendo la misma mientras dure el contrato, rechazando cualquier atisbo de deterioro en la sociedad. "Creo que juntos habríamos sido más fuertes en base a nuestro enfoque de la asociación. Obviamente, sin eso, somos más débiles de lo que podríamos haber sido y es una oportunidad perdida, pero no es que sea algo que nos esté poniendo claramente en una posición diferente a la que tenemos hoy. En este momento no hay nada entre nosotros y McLaren en este tipo de cosas, por lo que no hay cambio y no hay mejora, tampoco hay deterioro", concluyó.Renault Sport F1