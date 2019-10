por acamba » Hoy, 09:06





Mika Häkkinen, bicampeón del Mundo de Fórmula 1 en 1998 y 1999, además de subcampeón en el año 2000, tiene claro que Charles Leclerc cometió un error al pactar con Sebastian Vettel para darle el rebufo en la salida del Gran Premio de Rusia.



"Después de lograr su cuarta pole consecutiva, Charles tenía todo el derecho a un gran resultado el domingo, pero todo salió mal cuando acordó darle el rebufo a Sebastian. Al acordar darle el primer puesto, abrió la oportunidad de darle el control de la carrera, lo cual hizo perfectamente", escribe Hakkinen en su habitual columna en 'Unibet', donde aporta su opinión tras cada GP.



Hakkinen, que opina que Vettel no ganó cuatro Mundiales "por echarse un lado", cree que en Rusia se demostró una gran diferencia entre el trabajo de equipo en Mercedes y Ferrari: "La labor de Valtteri fue defender el segundo lugar ante Charles, que había parado en boxes por segunda vez para montar otro juego de neumáticos blandos. Valtteri hizo eso a la perfección", explica sobre su compatriota.



