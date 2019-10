por GTO » Ayer, 20:38

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓNCómo McLaren dio con la puerta en las narices a RenaultEn los últimos días Cyril Abiteboul, máximo responsable de la marca del rombo, salió al paso para explicar los motivos de la separación y lanzar algún que otro dardo a los de WokingLa unión McLaren-Mercedes fue una de las noticias más mediáticas de los últimos días y dejó a una tercera parte tocada en cuanto a su futuro en la Fórmula 1. Renault se quedará sin equipos a los que suministrar sus motores y sorprendía el silencio de los de Enstone ante tal anuncio. Pero en los últimos días Cyril Abiteboul, máximo responsable de la marca del rombo, salió al paso para explicar los motivos de la separación y lanzar algún que otro dardo a los de Woking, después de que estos le dieran con la puerta en las narices."Nosotros buscamos trabajar junto a ellos y que juntos, de la mano, podamos alcanzar a los tres mejores equipos ahora mismo". Abiteboul salió a explicar que el objetivo de Renault no era ganar a McLaren para ser el mejor de la zona media, sino que querían unir fuerzas con los de Woking para así poder alcanzar a los tres equipos punteros, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sin embargo esas metas que tenían pensadas en Enstone, para McLaren no eran similiares apuntando, sobre todo, a 2021. Por ello, los británicos decidieron volver junto a Mercedes e intentar repetir los grandes éxitos cosechados en el pasado.Objetivos diferentesEl mandamás de Renault expuso los motivos de una separación que pilló de imprevisto a los franceses. "Nuestra propuesta fue sencilla: les preguntamos a ver cómo iba a ser nuestra próxima etapa juntos", expuso Abiteboul en declaraciones a la web de F1. "Ellos quieren ser cuartos, nosotros queremos ser cuartos. Parece que vamos a vivir una dura batalla entre ambos equipos, pero lo que nosotros queríamos no era eso", añadió.."Ellos no tenían interés en seguir nuestro mismo objetivo y continuar con nosotros en 2021. No les critico, nosotros teníamos esa meta en mente, unir fuerzas y alcanzar juntos a los tres mejores equipos, pero parece ser que ese no es el objetivo de McLaren en este momento", comentó. "McLaren sólo quiere una relación fabricante-equipo cliente. Nuestra propuesta era tener una gran unión, hablaríamos sobre las piezas de ambos monoplazas, sobre la integración del motor, la integración del chasis", indicó. Renault planeó una alianza que les permitiera ir más allá del simple suministro de motor, compartiendo recursos y conocimientos para así simplificar todo. Una propuesta que McLaren rechazó por diferentes motivos.Los motivos de McLarenMcLaren recibió muchas burlas durante sus años de Honda, y luego, cuando se unió a Renault, continuó tambaleándose por las pistas. Este año está recuperando el respeto del gran circo, y su reciente anuncio de que se unirá con Mercedes en 2021 fue otra clara declaración de intenciones. Sin duda, la cúpula de la escudería británica ha valorado aspectos muy concretos: rendimiento, prestaciones, fiabilidad, coste... "McLaren quiere valerse por sí mismo y ser un equipo independiente, como siempre ha sido. Así que vamos a seguir trabajando en esa dirección, y el reglamento va a apoyar esta independencia", apuntó Brown para justificar el cambio.Andreas Seidl ha sido el hombre que ha dado un vuelco a la estructura y el responsable de elegir a la marca alemana como suministradora debido a su dominio en la Fórmula 1 desde 2014. "Mercedes ha sido la referencia en esta era híbrida en cuanto al motor. Ha sido una de las razones por las que hemos tomado esta decisión. Mercedes, como equipo y con este motor, es la referencia en la Fórmula 1 actual", destacó el ingeniero alemán. "Lo mejor es contar con el mismo motor que el mejor equipo de la parrilla ahora mismo, así no nos podemos esconder".La fiabilidad también ha sido un factor a tener muy en cuenta a la hora de tomar la decisión. "Creo que Mercedes ha demostrado mucho compromiso en cuanto a calidad y fiabilidad en los últimos cinco o seis años. Estamos convencidos de que es el camino correcto a seguir a partir de 2021", comentó Seidl.El despecho de AbiteboulAbiteboul explicó claramente los motivos de una separación que dolía en Renault, pero de un día para otro cambió su versión e intentó buscar el lado positivo de la separación. "Es uno de los aspectos positivos y quizás negativos de nuestra posición como proveedor de motores: siempre queremos escuchar a todos. Pero al hacerlo, diluimos el enfoque del equipo. Y lo hacemos porque siempre lo hemos hecho. Francamente, he tenido conflictos con mis ingenieros por la forma en que quieren tratar con los equipos clientes. Así que no tener que tratar con ningún cliente simplifica mucho las cosas, porque solo te centras en ti mismo", confesó."Además, si nos hubiéramos quedado con McLaren habría tenido que desvelar las medidas del motor, lo que francamente no es algo que quiero hacer si no tengo ninguna razón para hacerlo", comentó un Abiteboul con palabras que pueden sonar a despecho.Aun así, todavía estarán juntos en 2020 y necesitarán tener un buen ambiente de trabajo para conseguir el objetivo principal de ambas escuderías. Acercarse a los tres grandes. “En este momento no pasa nada entre nosotros y McLaren. No hay cambio ni mejoras. Sólo necesitamos actuar juntos y seguir trabajando de la manera habitual”, finalizó Abiteboul.