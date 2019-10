por GTO » Hoy, 20:18

NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA 2020Así es la nueva 'Carrera de Clasificación' de 100 km que pretende revolucionar la F1Constaría de una carrera clasificatoria para los sábados en la que el orden de inicio fuera inverso a la clasificación del mundial de pilotos en ese momentoFoto: La Fórmula 1 implantará un nuevo sistema de clasificación en 2020. (Reuters)La Fórmula 1 implantará un nuevo sistema de clasificación en 2020. (Reuters)Las escuderías y la propia organización de la Fórmula 1 han llegado a un acuerdo para llevar a cabo un nuevo sistema de clasificación en 2020 que revolucionaría todo el fin de semana de gran premio. Constaría de una carrera clasificatoria para los sábados en la que el orden de inicio fuera inverso a la clasificación del mundial de pilotos en ese momento. El resultado final de dicha carrera, de unos 100 kilómetros, conformaría la parrilla de salida del gran premio del domingo. No sería la primera vez que la F1 busca un cambio de este tipo recientemente.Esta nueva iniciativa no será definitiva para el año que viene. Se probará en tres grandes premios de la próxima temporada 2020 con la intención de comprobar si da buen rendimiento de cara al espectáculo para aplicarlo definitivamente en 2021. La Fórmula 1 se encuentra en uno de los peores momentos en cuanto audiencia. La previsibilidad de cada fin de semana por la superioridad de tres equipos por encima del resto, sobre todo Mercedes, ha matado en parte el espectáculo. Liberty Media (los propietarios de la Fórmula 1) lo sabe y busca maneras de crear tensión e interés a las carreras para atraer a las nuevas generaciones. Un paso anticipado mientras el reglamento técnico sigue estancado entre votaciones, vetos y amenazas de huida y el límite presupuestario llegue en 2021.Pilotos en contra, pero…Este cambio es una iniciativa arriesgada por parte de la Fórmula 1 y que ya tuvo las primeras discrepancias en Singapur y Rusia. Los pilotos, prácticamente en consenso, consideraron que no era necesario el cambio y veían la clasificación actual como bastante atractiva y emocionante para los aficionados.En Singapur, Vettel definió este planteamiento como “una idea de mierda”. Lance Stroll fue más allá en Rusia y habló sobre como podría perjudicar el espectáculo de cara a una carrera corta el sábado. “Es una pena ver el formato actual de clasificación desaparecer. Ahora mismo es bastante emocionante, le gusta a los aficionados y en la F1 actual, 25 vueltas de carrera (si se hiciera una carrera clasificatoria el sábado) sería bastante aburrido para mí. Las carreras dependen de la estrategia y en 25 vueltas no habría tal estrategia. Sería un trenecito de principio a fin y restaría emoción al deporte”.Kimi Raikkonen, por ejemplo, volvería antes a la clasificación del pasado. “Si lo cambiara, lo haría como era cuando empecé, cuando tenías 3 juegos de neumáticos y 12 vueltas”. Kevin Magnussen y Daniil Kvyat apuntaron a que el principal problema no se trata de la clasificación, sino de la falta de igualdad en la parrilla. “Tenemos que solucionar el gran problema, teniendo una mayor competición más cercana. La clasificación es un evento fantástico, así que creo que es una mala idea cambiarlo”.No es la primera vez que la Fórmula 1 busca un cambio de clasificación recientemente. El año pasado presentaron una propuesta de un nuevo cambio en la clasificación de la Fórmula 1 que no se llevó a cabo. En una reunión del Grupo de Estrategia vieron con buenos ojos un formato que añadiría una cuarta tanda a los sábados. Una Q4 con el objetivo de crear una clasificación más emocionante para los espectadores. En cada una de las tres primeras rondas de clasificación caerían cuatro pilotos. Esto dejaría a ocho pilotos en la Q4.La última vez que el formato de clasificación fue cambiado con el objetivo de ser más emocionante fue en 2016. Se introdujo un sistema de eliminación por tiempo que se canceló después de solo dos carreras tras las críticas recibidas por gran parte del mundillo de la F1, entre ellos, Niki Lauda, que lo calificó como "basura".La realidad es que a la Fórmula 1 le urge un cambio en muchos de los sentidos, pero quizá sustituir una clasificación que sobrevive con éxito entre los aficionados desde su implantación en 2006 no sea el mayor problema a solucionar. Habrá que esperar a ese 2020 para comprobar si este cambio tiene el éxito esperado por Liberty Media.