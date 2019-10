por GTO » Hoy, 20:31

¿CÓMO Y CUÁNDO SE UTILIZARÁ?Así funciona la novedosa 'tarjeta amarilla' que ha introducido la Fórmula 1El duelo por la victoria entre Leclerc y Hamilton en Monza dio lugar a la primera reutilización de forma decisiva en una victoria de lo que ya se ha denominado como tarjeta amarillaFoto: La tarjeta amarilla estuvo presente en el duelo entre Leclerc y Hamilton en Monza. (Reuters)La tarjeta amarilla estuvo presente en el duelo entre Leclerc y Hamilton en Monza. (Reuters)El tremendo duelo por la victoria entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la carrera en Monza dio lugar a la primera reutilización de forma decisiva en una victoria de lo que ya se ha denominado como tarjeta amarilla en referencia futbolística. En el caso del Gran Circo de color es negra y blanca. "La bandera negra y blanca es algo que no se ha usado desde 2010 aparentemente. Pero hemos discutido con los directores de equipo si volver a usarla. Una de las razones por la que no la hemos usado es porque quería ver cuánta gente encontraba un motivo para no hacerlo", manifestó Michael Masi, director de carrera. "Es una de las banderas que existen en el reglamento, y cada director deportivo y cada piloto apoya su uso. Es la versión automovilística de la tarjeta amarilla", añadióEl australiano se reunió con los pilotos antes del Gran Premio de Bélgica y les adelantó que esta bandera se usaría a partir de ahora como una tarjeta amarilla similar al fútbol. A la segunda, el piloto tendría que ir a declarar ante los comisarios. "Es su tarjeta amarilla. Si usamos el ejemplo de Spa, si la hubiera mostrado por saltarse los límites de la curva 4, a la segunda tendrían que ir a declarar a los comisarios por el incidente", explicó al portal 'Motorsport'. Además, podrían recibir la sanción pertinente en plena carrera.El objetivoEl cambio se produjo por petición de los equipos y los pilotos. "Bajo la filosofía de 'déjalos competir' en la que los equipos, el Grupo F1, los pilotos y la FIA han trabajado juntos durante todo el año, y al darles a los equipos el consejo en el último evento en Spa, usaremos la bandera blanca y negra más a menudo", dijo Masi.El gran deseo de la FIA es alentar a los pilotos a correr rueda con rueda sin temor a recibir sanciones que pueden arruinar la carrera del piloto. Masi ya ha indicado que la bandera blanca y negra se convertirá en algo común cada fin de semana de gran premio. "Estará para las infracciones pequeñas que son, digamos, una 'falta profesional', pero no pueden ir más allá de esa línea. Estaremos usando la bandera en blanco y negro cada vez más", confirmó el director de carrera de F1.Charlie Whiting fue la persona que comenzó a notificar a los equipos por radio advirtiéndoles sin necesidad de mostrar la bandera blanca y negra. Lo que busca Masi es evitar polémica y hacerlo todo de forma pública para dejarlo claro a todo el mundo, incluso a los espectadores.Apoyo de los pilotosEl primer piloto en recibir el aviso con esta bandera fue Pierre Gasly en Bélgica. Al francés se le advirtió en Spa por moverse durante la frenada en la batalla con Kevin Magnussen. Pero la más llamativa fue la mostrada a Charles Leclerc en Monza. El de Ferrari realizó unas maniobras para defenderse de Lewis Hamilton que levantaron polémica, pero desde el punto de vista del aficionado se pudo vivir un bonito duelo entre el monegasco y el británico. "Creo que desde Austria está claro que podemos ir un poco más lejos en la forma en que defendemos y superamos. Creo que Austria me ayudó a cambiar este enfoque. Obviamente estaba muy al límite, pero... sí, estoy feliz de correr así ", confesó Leclerc.Hamilton fue el gran perjudicado por esta permisividad. El británico criticó la decisión de los comisarios de no sancionar a Leclerc tras cerrar en exceso y forzarle a irse por fuera de la pista, pero también apoyó este cambio siempre y cuando sea igual para todos. "Si así es como se nos permite correr, correré así. Siempre y cuando no nos esté contradiciendo y haya un mensaje claro", comentó el británico. "Lo único que pido es que haya consistencia. Hemos visto diferentes consecuencias con las mismas reglas, quizá los comisarios se despertaron por el lado erróneo de la cama hoy. Lo único que pido es consistencia", dijo en referencia a las maniobras de Leclerc en Monza.Quien seguro que podría llevar una victoria esta temporada con esta medida sería Sebastian Vettel. El alemán perdió un triunfo que tenía en su mano en Canadá y acabó criticando duramente a los comisarios. "Creo que es mucho mejor que dar penalizaciones. Digamos que en el caso de Vettel y Hamilton en Canadá se podría haber resuelto mucho mejor con un primer aviso", dijo Alex Albon. La FIA sigue luchando por favorecer cada vez más el espectáculo en la Fórmula 1 y la nueva tarjeta amarilla es un nuevo paso para conseguirlo.