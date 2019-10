por GTO » Hoy, 20:42

Fórmula 1Ron Dennis pidió datos secretos a Brawn GP para mejorar su McLaren en 2009Fórmula 1 2019 Lo ha revelado Nick Fry en su libroViajemos al pasado. Concretamente hasta el inicio de la temporada 2009 de Fórmula 1. Lewis Hamilton es el vigente campeón del Mundo y McLaren quiere mantener su hegemonía, amenazada por el nuevo equipo Brawn GP, liderado por Ross Brawn y que heredero del hueco que había dejado Honda en la parrilla, sumido en una terrible crisis económica.Su inicio fue espectacular.Ganaron seis de las primeras siete carreras con Jenson Button y eran los claros favoritos para llevarse el título. Mientras, McLaren nadaba en un mar de incertidumbres y no conseguía siquiera subir al podio. Un cuarto puesto de Hamilton fue el mejor resultado en el primer tercio del campeonato, y hasta Hungría no consiguieron su primera victoria.El Brawn GP en 2009 Y es ahí donde entran Nick Fry, ex CEO de Brawn GP y Ron Dennis, ex director de equipo de McLaren F1. Según ha explicado Fry en su libro "Survive. Drive. Win.", Ron Dennis lo llamó aquel 2009 para "pedirme un favor".Fry indica que Dennis le había contado que el chasis de su MP24-24 "tenía un rendimiento demasiado bajo a pesar de que sus ingenieros le decían que el paquete aerodinámico era bueno. Él no los creía". Y añade: "Dennis quería saber como de bueno era nuestro paquete aerodinámico y exactamente qué números estábamos viendo en nuestras pruebas en el túnel de viento".Dos años antes, en 2007, la FIA ya había multado a McLaren con una suma de 72 millones de euros y la pérdida de todos los puntos (166) que acumulaban en el Mundial de Constructores aquella temporada por el 'Spygate', el escándalo que destapó que el equipo dirigido por Ron Dennis había utilizado información confidencial de Ferrari.En este punto, Fry explica que la petición de Dennis se refería al rendimiento del monoplaza de Brawn, más que a su diseño o sus especificaciones. Fry reconoce que decidió compartir la información con Ron Dennis y McLaren. "Respondió con un silencio atónito cuando le di los detalles", explica Fry.Meses antes, McLaren había permitido que Mercedes suministrara también motores a Brawn GP, después de que Honda no pudiera hacerlo. "Aquello fue clave para que pudiéramos competir. Dennis había aceptado y había renunciado a su veto a pesar de que, como cliente principal, McLaren tenía derecho a evitar que Mercedes se vinculara con cualquier otro equipo".El MP4-24 actualizado de la segunda mitad de temporada logró sendas victorias en Hungría y Singapur, además de otros tres podios. Una vez acabado el 2009 y con Jenson Button consagrado campeón, Mercedes adquirió Brawn GP y Button fichó por McLaren.