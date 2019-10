por Trupon » 12 Octubre 2019, 21:27

El reglamento de 2021 no cuenta con el respaldo de los equiposMcLaren, Renault, Alfa Romeo y Williams apoyan a Liberty y la FIAEl resto de escuderías quiere presentar un nuevo concepto de monoplazaPABLO HIDALGO | 12 OCT 2019Seis equipos de la actual parrilla de Fórmula 1 –entre ellos Ferrari, Mercedes y Red Bull– han votado en contra del reglamento ténico de 2021 propuesto por la FIA. El próximo día 16 de octubre presentarán un nuevo concepto de monoplaza antes de la última votación entre escuderías y directivos de la categoría. Tan solo McLaren, Alfa Romeo, Renault y Williams apoyan las ideas de la Federación y Liberty Media.Según informa la revista alemana Auto Motor und Sport, Ferrari, Mercedes y Red Bull han preparado un concepto alternativo que brinda a los ingenieros un poco más de libertad en sus diseños. Además, éste no se desmarca del objetivo principal de la FIA: dirigir el aire sucio hacia la zona trasera del monoplaza para que el siguiente no pierda apenas carga aerodinámica.A pesar de esto, la propuesta no frenará los planes de la FIA para 2021. El Pacto de la Concordia expira a finales de 2020 y tan solo Ferrari podría votar en contra de las ideas del Consejo Mundial de Deportes de Motor. No sería suficiente para bloquear la normativa.Aunque Ferrari tiene un derecho de veto general, es jurídicamente dudoso que siga en vigor. Con la expiración del Pacto de la Concordia también lo hace todo derecho de objeción. En adición, los italianos tendrían que demostrar –en caso de veto– que las nuevas normas son una deventaja para ellos.Como era de esperar, los 10 equipos no han llegado a un acuerdo mutuo para la nueva normativa de 2021. No sólo en lo que se refiere al concepto aerodinámico, sino también en la estandarización de ciertas piezas. Para algunos no es suficiente y otros temen que se pierda la esencia del deporte.La Federación recibirá el reglamento final el próximo día 21 de octubre y lo someterá a votación el día 25 del mismo mes. Si todo marcha según lo previsto, las nuevas reglas estarán disponibles al público el día 31 de octubre.