por GTO » 21 Noviembre 2019, 17:14

La presunta venta de Mercedes puede cambiarlo todo (I)En el paddock de Interlagos, sólo hay un rumor que preocupa: la posible venta del equipo Mercedes de Fórmula 1. Éste ha acallado cualquier otro rumor ya que de ser cierto, afectará profundamente al Gran Circo.¿Realidad o farol? Las dos posibilidades me parecen factibles. Quizás quiera cerrar una etapa en lo más alto, pero quizás, simplemente, sea una maniobra táctica para presionar en determinado sentido, antes de firmar su adhesión a la Fórmula 1 2021-2025, el nuevo Pacto de la Concordia… que algunos dicen que Ferrari ya ha firmado y se supone que en condiciones que en el fondo son ventajosas para 'Il Cavallino'.Si es un farol, nada que decir. Hay detalles que apuntan a ello, como por ejemplo la reciente firma con McLaren a partir de 2021 o el hecho de que Hamilton esté negociando con ellos dos años más.Pero si tuviera visos de ser una posibilidad real, el paddock haría muy bien en preocuparse porque sus implicaciones van mucho más allá de la venta de un equipo, como en su día hizo Honda a Ross Brawn o el paso de Force India a Racing Point. La venta tendría un efecto dominó difícil de cuantificar o adivinar.Por ejemplo, está por ver qué haría en ese caso Lewis Hamilton, dónde encontraría acomodo, o bien si decidiría retirarse. Y eso teniendo en cuenta que Sebastian Vettel y Max Verstappen acaban el próximo año contrato y quizás también tenga reflejo en el caché de los pilotos, por aquello de que habrá más pilotos punteros libres y menos asientos top, pero ese problema es sólo una punta del iceberg.Está claro que para un inversor o multimillonario como Mazepin o SMP, incluso Roger Penske –aunque se me hace difícil pensar en Penske en la Fórmula 1 cuando acaba de comprar la Indycar–, Mercedes es mucho más apetecible que entrar en Williams o comprar, llegado el caso, Renault. Entre otras cosas porque no hay que comprar el 100% del equipo. Recordemos que Mercedes sólo tiene el 55% del mismo; Toto Wolff es dueño de un 30% y el restante 15% estaba en manos del malogrado Niki Lauda y sus herederos parece que tienen la intención de venderlo.Pero también me parece claro que la compra llevará aparejada una reducción de efectivos –humanos, técnicos y financieros–, no en vano Mercedes es el equipo con recursos más grandes de todos los de parrilla; a lo sumo, Ferrari estaría a la par.La marcha de Mercedes supondría así la posibilidad de 'pescar' entre su personal top, del comienzo de un trasvase de personal como nunca se ha visto. Así que más de un equipo puede que ponga en 'stand-by' sus planes de fichaje de personal.Y es posible que la decisión se tome en breve. Quizás por eso Toto Wolff no está en Interlagos. Porque en 2020 no sólo hay que correr, sino que hay que preparar la temporada 2021, con un cambio de reglas lo suficientemente importante como para comenzar a trabajar ya en el mismo, con un presupuesto extra especial, ya que se tratará de partir prácticamente de cero en muchos aspectos, sobre todo el aerodinámico.Es por eso que muchos han dicho que los presupuestos del 2019 de los equipos serán récord, los más elevados de la historia: el desarrollo del coche de 2021 costará mucho más de lo que habitualmente cuesta el desarrollo del coche de la siguiente temporada un año de continuidad reglamentaria.Así que Mercedes sabe perfectamente que si quiere desprenderse del equipo, o vende ahora o vende a finales del próximo año, pero en este último caso debe tener avanzado el proyecto del coche de 2021.No deja de ser curioso que todo este movimiento se produzca cuando McLaren ha vuelto al redil Mercedes y volverá a montar los motores alemanes a partir de 2021. Cuando se supo este movimiento, más de uno habló de la posibilidad de que McLaren fuera más que un equipo cliente, que tomara el papel de equipo oficial de la marca de la estrella. Toto Wolff lo negó… pero ya se sabe que las afirmaciones y negaciones en los paddocks son una cosa y las decisiones de los consejos de administración o de vigilancia de las grandes marcas, otra muy distinta.