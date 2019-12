por GTO » 25 Noviembre 2019, 12:11

LA MEJOR RELACIÓN DE LA FÓRMULA 1Esto no se ve todos los días en la Fórmula 1: el gesto de Lando Norris con Carlos SainzLando Norris celebró el podio de Carlos Sainz como si de uno suyo se tratase. Como un hermano pequeño orgulloso, se mantuvo a su lado durante toda la celebración20/11/2019 05:00 - ACTUALIZADO: 20/11/2019 13:06"Estoy aquí para celebrar mi octavo puesto". Lando Norris celebró el podio de Carlos Sainz como si de uno suyo se tratase. Como un hermano pequeño orgulloso, se mantuvo a su lado durante toda la celebración y, tras su logro, tuvo un gesto que pocas veces se ha visto en la Fórmula 1 entre dos compañeros de equipo.El piloto británico compartió en sus redes sociales un cambio de foto de perfil. Subió una imagen con el piloto español tras la celebración. Norris agarrado a la botella de champán que robó, no se sabe de dónde, y con la que empapó al español. A su lado, Sainz con el ansiado trofeo de su primer podio en el gran circo. Un bonito gesto de compañerismo que describe a la perfección la mejor relación que existe en estos momentos entre dos compañeros de equipo. Casi similar a la de Charles Leclerc y Sebastian Vettel en Ferrari. "Felicidades, hermano. Te mereces esto, feliz por ti. ¡Espero muchos más! Pero para ambos", compartió el británico.Una vez Sainz recibió su trofeo y la botella de champán por haber sido tercero, parte del equipo McLaren se trasladó hasta el podio para celebrar el puesto final de la forma que merece. Allí, Sainz brindó con un botellín de Estrella Galicia y champán y levantó el trofeo, junto a una pizarra en la que se podía leer "Carlos P3". Miembros del equipo, periodistas españoles e internacionales, muchas personas pasaron allí más de media hora, en lo que fue el podio más largo de la historia. Un momento inolvidable que el piloto siempre guardará en su memoria. Pero en plena celebración Sainz tenía la necesidad de buscar continuamente a su mayor apoyo de la temporada y con quien tiene una química brutal que ha trascendido fuera de la pista, Lando Norris. Siempre pegados durante toda su celebración.La nueva foto de perfil de Lando Norris en todas sus redes sociales.Un feeling especialPero las travesuras del inglés no acabaron con el simple robo de una botella de champán. En plena foto del equipo, Norris se encargó de recordar que él también había firmado una gran carrera. Con una sonrisa de oreja a oreja, mientras todos celebraban el podio de Sainz y el cuarto puesto en el mundial de constructores de McLaren, Norris posaba enseñando ocho dedos en referencia a su posición en carrera.Antes del Gran Premio de Brasil, Sainz explicó la gran relación entre ambos. "Tuve buen 'feeling' desde el primer día. Aparte de ser un buen profesional, también tenemos una buena relación fuera del ambiente de trabajo, nos reímos, nos lo pasamos muy bien fuera del circuito y del coche y eso ayuda, a nosotros, al equipo, a tener un ambiente más relajado, y eso se agradece". La realidad es que Norris ha contagiado todo su positivismo y alegría a un Sainz que llegó a Woking después de un año duro en Renault. En 2019 ha sacado su mejor versión tanto dentro como fuera de la pista. ¿Se podría perder esa relación si ambos lucharan por victorias? El español confesó que habría más tensión y podría empeorar la relación, pero que no sería para tanto."La relación con Lando es igual de competitiva que con otro compañero, pero tiene este extra de sintonía y cachondeo que quizás no tenía con otra gente. Nos lo pasamos bien, nos respetamos, disfrutamos un montón en cada gran premio compitiendo, pero fuera del circuito nos echamos unas risas bastante curiosas", reconoció el piloto madrileño a El Confidencial en el pasado parón veraniego.La importancia de Norris en el podioNorris jugó un papel importante también durante la carrera. McLaren reconoció su labor al finalizar y aplaudió su colaboración en el resultado conjunto del equipo. Norris explicó por radio que no ayudó a Sainz por elección propia, sino que lo hizo porque era lento y no podía hacer otra cosa que defenderse con el neumático medio."Lando, un gran resultado para el equipo. Lo que has hecho por Carlos ha sido una ayuda enorme", le dijeron desde el box. "Sí, pero no lo hice por decisión propia, lo hice porque fui **** lento. No es vuestra culpa. Significa que tengo que hacerlo mejor. Felicidades al equipo, buen resultado para nosotros", respondió el piloto británico. Gracias a la ayuda de Lando, McLaren aseguró ayer la cuarta posición en el campeonato de constructores. Sumaron 19 puntos por los ocho de Renault, firmados por Daniel Ricciardo.Andreas Seidl ya ha confirmado el objetivo de los de Woking para la última carrera: conseguir el sexto puesto de Carlos Sainz y que Lando Norris acabe entre los diez primeros en el mundial. El español está empatado a 95 puntos con Pierre Gasly y el británico se encuentra a un punto de Sergio Pérez. Abu Dabi dictará sentencia.