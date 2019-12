por bigbossf1 » 06 Diciembre 2019, 11:07

Creo que este es otro mal endémico de la f1 actual, hay muy pocos caminos para la F1 para el talento puro, sin dinero. Creo que este es otro mal endémico de la f1 actual, hay muy pocos caminos para la F1 para el talento puro, sin dinero.

Estoy deacuerdo a medias, me explico:No es que haya pocos caminos para el talento puro, para nada, si te fijas bien en el panorama, hoy llegan pilotos mejores a la F1 que hace 10 años, hay muchos programas de jovenes pilotos que antes no había, solo hay que fijarse en la temporada que viene de la F2, donde el 25% de la parrilla serán pilotos Ferrari(es cierto que al menos, un par de ellos de calidad bastante dudosa), tienes a Renault que tiene un pànorama interesante, a Red Bull que si bien no tiene lo que tenía pero está echando los cimientos para en pocos años volver al nivel que tenían como poco, está Honda también, Mercedes... hay mas calidad viniendo, eso no quita que el típico piloto de pago como Stroll o el típico piloto que no sabes muy bien que hace ahí como Grosjean siempre estarán ahí, y es algo que siempre pasará y no es exclusivo de la F1, en muchas competiciones ves pilotos que no sabes muy bien que hacen ahí pero están.Para mi, en este aspecto, el mayor problema que hay es la falta de sitios, y es algo que creo que se acentuará, porque los pilotos llegan muy pronto, y a nadie se le ocurre querer echar a muchos pilotos muy buenos que hay, los veteranos se irán retirando, pero pienso que,si bien por ejemplo Raikkonen después de 2020 se retirará(eso espero,porque sino no se que va a hacer Ferrari con tanto piloto) pero no veo a Hamilton,Vettel retirandose en poco tiempo, y aunque haya sorpresas, eso liberaría pocos sitios, realmente hacen falta un par mas de equipos, para que gente muy buena que hay y habrá próximamente en F2 pueda llegar a la F1, porqué sino, todos estos pilotos se irán a hacer otras cosas y nos los perderemos y francamente, sería una pena.Para mi, pilotosque sobran en 2020 en F1 hay 3 o 4 según lo mires:Raikkonen, se debería retirar, ya no aporta nada, incluso Giovinazzi que empezó fatal se lo ha ido comiendo poco a poco y espero de el que gane a Kimi en 2020.Stroll: no creo que haya que explicar mucho porqué xDGrosjean: Me da un poco de pena, es un piloto que prometía y que sus primeros años fueron buenos, pero se ha desinflado completamente, es mucho peor piloto ahora y no entiendo porqué.Latifi*: Con asterisco porque habrá que darle una oportunidad, pero a mi, un piloto que ha estado 6 temporadas en GP2/F2 (llas 2 primeras con pocas carreras, las 4 últimas enteras), que las 4 últimas temporadas haya estado en DAMS sin hacer nada y solo haya,digamos, explotado este año (un año con poca calidad en F2,sinceramente) al que además, le ha costado horrores conseguir el subcampeonato... no me gusta y ya se ha visto en el pasado con pilotos como Palmer que no funciona esto, al menos Palmer ganó que el ni esto, no me gusta como piloto y está ahí por el dinero, como digo,habrá que darle una oportunidad porque cosas mas raras se han visto, pero creo muy poco en el.Se podría argumentar que Magnussen no debería estar en F1 pero ahí no estoy deacuerdo, Magnussen es muy buen piloto, lo que le pierde es que es un cerdo mayúsculo, si arreglara eso, sería de los pilotos que podría estar mucho tiempo en F1.También se podría decir que Giovinazzi no merece estar en F1, aunque la temporada no ha sido muy buena, ha ido mejorando y superando a Raikkonen en bastantes ocasiones, veo bien que se le de la oportunidad, al fin y al cabo,estuvo 2 años sin correr y eso pesa, pero en 2020 tiene ue hacerlo mucho mejor, porque sino para 2021 se lo van a cargar,porque pienso que a poco que Mick Schumacher haga top 5 en la F2 lo van a subir, y sino a Shwartzman o Armstrong si consiguieran ganar la F2 en su primer intento.PD: Os recomiendo seguir la F2 el año que viene, este año la calidad ha sido bastante baja, pero el año que viene, a falta aún de muchas confirmaciones, pinta a lo contrario.PD2: ale, ya me he quedado descansado, después de un tiempo fuera, había ganas de volver por aquí,espero poder entrar mas habitualmente