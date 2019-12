por GTO » 04 Diciembre 2019, 00:48

Los locutores de Vomistar se pasaron la carrera diciendo que Carlos tenia que hacer un punto por que Albon hacia 5º en la carrera le quitaba la 6ª posicion en el campeonato.

Albon hizo 6º y se llevo 8 puntos, termino el campeonato con 92 puntos. Si Vettel no le hubiera adelantado y Albon hubiera terminado 5º, se hubiera llevado 10 puntos, y hubiera terminado con 94 puntos el Thai. Sainz, termino el campeonato con 96 puntos. Albon no era ninguna amenaza para Sainz, incluso si no hubiera sacado 1 punto, hubiera terminado con 95 puntos, uno mas que Albon. La única amenaza de la 6ª plaza de Sainz era empatar a 95 con Gasly, es decir que ninguno de los dos hiciera puntos, por que en caso de empate, ganaba Gasly por su 2º puesto en Brasil....

Albon no era amenaza ninguna, mientras no hiciera 4º, pero los de Vomistar se emperraron en decir que era el peligro, cuando lo era Gasly.



Es mas, si Albon hubiera hecho 4º y Sainz sacaba su punto haciendo 10º, aun así, Sainz seria sexto, por que empatarían a 96 puntos.tiene una 3era plaza que no tiene Albon. El único enemigo de Sainz era Gasly.



Sainz hizo lo que tenia que hacer, paro en la vuelta 41 por que no tenia gomas para defender la 10º plaza que se la jugaría con Ricciardo. Riciardo estuvo detrás de Sainz desde la vuelta 15 y estaba en plan acoso y derribo, Sainz se protegió de un under cut de Ricciardo, que paro en la vuelta 42. Si Ricciardo pasaba a Sainz, perdía la 6ª plaza del mundial. Lo arriesgado era seguir 10º en la pista sin gomas a 14 vueltas del final.