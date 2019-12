por GTO » 03 Diciembre 2019, 16:17

El punto por vuelta rápida en la F1 2019 dio la razón a VerstappenAunque Toro Rosso y McLaren se sumaron a los tres mejores equipos y subieron al podio en la temporada 2019, los grandes no dejaron ningún punto por vuelta rápida a los demás.La Fórmula 1 recuperó en 2019 una medida que había estado fuera del Mundial desde finales de los años 50: el piloto que lograra la vuelta rápida de carrera y acabara entre los 10 primeros, se llevaría un punto extra.Se consideró una medida para añadir picante al final de las carreras, y así funcionó en las primeras semanas, con los pilotos de los mejores equipos buscando esa recompensa extra cuando tenían pocas posibilidades de ganar alguna posición (o de perderla).Sin embargo, viendo el recuento final, de poco sirvió. Solo seis pilotos (de los tres primeros equipos) lograron la recompensa. El campeón Hamilton se llevó nada menos que seis puntos, Leclerc cuatro, Verstappen y Bottas tres y Vettel y Gasly dos (cuando estaba con Red Bull). Es decir, el equipo de las flechas de plata sumó nueve, los de Maranello seis y los austriacos cinco.En Singapur ese punto no fue para nadie, en un caso que durante la temporada solo se repitió en Brasil, donde Bottas fue el autor de la vuelta más rápida pero abandonó.¿Y cómo influyó esa recompensa en el mundial? Poco o nada. Sin ella, Hamilton también habría ganado el título de manera adelantada, Leclerc se mantendría tercero y no podría haber adelantado a Verstappen si el holandés no hubiera firmado la vuelta rápida en Austria, Alemania y Hungría. Sí pudo ayudar a Gasly en la apretada lucha por la sexta plaza, donde el francés, gracias a las vueltas rápidas de China y Mónaco, se quedó a un solo punto de Sainz. Pero sin esas dos unidades, tampoco le habría pasado Albon, que acabó a tres de él.Tras la cuarta cita de la temporada, el GP de Azerbaiyán, Bottas lideraba el mundial por un punto sobre Hamilton, el que había conseguido por la vuelta rápida en su victoria en Australia. Ahí, el finlandés dijo que esa recompensa podía ser clave para la decisión del título, pero se demostró que no fue así.Al revés, la razón la acabó llevando Verstappen, que advirtió de que si le das a los equipos grandes la posibilidad de sumar puntos extra, se distanciarán aún más del resto de la parrilla. Y así fue. Nada cambiaría entre Mercedes, Red Bull y Ferrari sin la vuelta rápida, pero sí sirvió para que sacaran todavía más ventaja a los demás.