por GTO » 05 Diciembre 2019, 10:27

CED escribió: GTO, escribes por ahí acerca de Hamilton y Vettel juntos....creo que no me equivocaría que Vettel estaría feliz de ser el segundo de Lewis....y no de Leclerc.



No, sin bromas, ser segundo de un tío que ha ganado más que tú no sería deshonroso y me imagino que no quiere serlo de Charles.

Bueno, ultimamente ferrari no tiene primero y segundo, aunque no creo que ni Binito ni nadie se atreva a meter a estos dos leones en la misma jaula y en celo.Yo tampoco deshauciaria a Vettel. Vettel ha flojeado estas temporadas, a mi parecer, por que no se le da bien pilotar un coche que se va, el le gustan los coches con un chasis que le permita ir al maximo sobre railes. Se ha adaptado al Ferrari, no lo ha hecho mal, pero tampoco bien.