PRIMER RECONOCIMIENTO DE CONTACTO PARA 2021Las verdaderas razones por las que Lewis Hamilton podría terminar en FerrariLos contactos de Hamilton con Ferrari, no negados por los protagonistas, revelan que el piloto británico sondea opciones ante posibles cambios de Mercedes a final de 2020Es una de las primeras escenas de la reciente película 'Le Mans 66'. Lee Iacocca, el ejecutivo de Ford responsable de la gestión de compra de Ferrari llega a la sede del equipo italiano. En la puerta le recibe Eugenio Dragoni, mano derecha del fundador. Un fotógrafo se mueve alrededor tomando instantáneas. Receloso ante el efecto de una posible filtración pública, Iacocca ruega que no se tomen fotografías. Dragoni le indica que son solo para consumo interno y documentación. Poco después, el fotógrafo sale disparado en moto para enseñarle las fotografías a Gianni Agnelli, el presidente de Fiat. Era la prueba del interés de los americanos por Ferrari. Poco más tarde, Agnelli reaccionaba comprando Ferrari por 18 millones de dólares y dejaba a Henry Ford con un palmo de narices.[El dudoso fichaje de Alonso por Renault o el as en su manga]La anécdota recordaba la filtración en 'La Gazzeta dello Sport' la pasada semana de los contactos personales del presidente de Fiat, John Elkann con Lewis Hamilton. Toto Wolff tenía que responder públicamente ante la posible marcha de su gran estrella al equipo italiano. Su piloto no negaba los contactos, e incluso ofrecía una singular justificación. "Durante muchos, muchos años, nunca me he sentado a considerar otras opciones, porque hemos estado… mirando hacia delante en el camino en que estábamos”. Pero como el propio Hamilton explicó, el camino puede cambiar. ¿Cuál será el futuro de Mercedes y Toto Wolff a partir de 2021?El futuro de Toto WolffHamilton reconocía su apertura a sondear otras opciones ante potenciales cambios en el equipo o de su máximo responsable a partir de 2021. “Para ser sincero, aún estamos en el mismo camino, y creo que habrá pocas cosas que cambien, pero creo que no hay nada malo en…Creo que Toto está también viendo sus opciones para el futuro, y solo él sabe qué es mejor para él y su familia. Así que estoy esperando a ver qué hace con ello”. Esos mismos días, Susie Wolff, su esposa, publicaba un simpático tuit con un sonriente papa Wolff llevando dos cubos de agua a su hijo en la playa: “La única persona que puede escaparse sin problema de decirle a Toto que le traiga agua”.En los últimos tiempos han circulado diferentes rumores sobre el futuro de Toto Wolff en la Fórmula 1. Al margen de su situación familiar -con un hijo de corta edad- el matrimonio Wolff está embarcado en un ritmo trepidante. El padre, máximo responsable de los programas deportivos de Mercedes y volcado con la F1 (se ausentó de un gran premio en Brasil por primera vez desde que llegó al cargo) ha conseguido con Mercedes seis títulos seguidos, batiendo a Ferrari hasta esta temporada. La madre dirige el equipo Venturi de la Fórmula E. Según Hamilton, Toto Wolff podría estar replanteándose su vida personal al finalizar el actual ciclo de la Fórmula 1. “Me encanta donde estoy, así que no es una decisión rápida hacer algo diferente, pero creo que es inteligente y sabio para mí sentarme y pensar lo que quiero…”, justificaba el piloto británico.El futuro de la industria2021 abre interrogantes en todos los frentes: desde el reglamentario y técnico con los nuevos monoplazas en pista, en el mercado de pilotos, y en la decisión que varios de los actuales actores pueden tomar sobre su continuidad. El próximo año se cumple el plazo de término del Pacto de la Concordia, el acuerdo que vincula comercialmente a los equipos con la Fórmula 1. En pocas palabras: Mercedes aún debe confirmar su continuidad como equipo oficial a partir de 2021.Están en el aire todavía los acuerdos entre Liberty y los equipos para el próximo ciclo. El fin del actual moverá a replantear estrategias de futuro entre los grandes fabricantes ante el cambio de paradigma con las nuevas formas de propulsión eléctrica. Caen las ventas, crecen las dudas, y cada actor debe definir su rumbo estratégico para las próximas décadas, lo que determinará su presencia en el deporte del motor. Por ejemplo, el Grupo Volkswagen acaba de anunciar públicamente que cancela todo desarrollo de sus programas deportivos con motores de combustión tradicional. ¿Servirá la F1 a la estrategia de Daimler y Mercedes en los próximos años, ahora que ha desembarcado en la Fórmula E?Toto Wolff y Lewis Hamilton por las calles de Mónaco. (Reuters)Toto Wolff y Lewis Hamilton por las calles de Mónaco. (Reuters)“Todo indica que nos quedaremos, pero no es un hecho”, reconocía a mediados de noviembre el propio Toto Wolff, “estamos en medio de las discusiones del nuevo Acuerdo de la Concordia. En conexión a ello, e independientemente, estamos analizando el desarrollo del automóvil y sus efectos en el deporte. ¿En qué dirección se desarrollará la industria del automóvil? ¿De qué forma la Fórmula 1 es relevante como plataforma tecnológica y de entretenimiento? ¿Cómo marca cuyo primero coche fue uno de carreras, queremos seguir en esta plataforma en el largo plazo?”. Y enfrentaba el modelo de dos fabricantes en la Fórmula 1. “Está el de Ferrari que dice: estaremos siempre. Construimos coches de carreras y coches de calle. El otro modelo dice: hemos tenido una racha exitosa, no hay nada más que demostrar. Vamos a hacer algo más. Ambas son estrategias plausibles”. La segunda, la de Toyota, BMW, Renault, Honda y compañía.Equipo, o solo motoresToto Wolff también ha sonado como posible candidato para ocupar el puesto de Chase Carey al frente de Liberty, cuya cúpula para la Fórmula 1 considera que su ciclo se cerrará a partir de 2021. Porque, cuestiones personales al margen, cabe el escenario de que Daimler saque a Mercedes de la Fórmula 1, aunque el equipo pueda seguir con otro estatus. La entidad responsable de las motorizaciones de la Fórmula 1 y la Fórmula E, HPP (High Performance Powetrains) es independiente de la deportiva, y seguiría funcionando como hasta ahora con sus clientes. De hecho, McLaren será uno de ellos a partir de 2021.¿Cuál será el futuro de Mercedes, Toto Wolff y Lewis Hamilton? Cuando le preguntaron a Mattia Binotto por la libertad contractual del británico a finales de 2020, respondió. “Solo puede hacernos felices”. “¡Es el primer cumplido que he tenido de Ferrari en estos trece años!" contestó el piloto en Yas Marina. "No recuerdo que me hayan mencionado antes, gracias. No significa nada, es solo hablar, pero es agradable”. Dentro de un año lo comprobaremos.