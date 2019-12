por GTO » Ayer, 22:43

¿Fue Carlos Sainz el mejor piloto de la temporada 2019 de F1?En este artículo analizamos los resultados que logró el piloto madrileño con su nuevo equipo.Carlos Sainz, el piloto que pensábamos que estaba haciendo mal al cambiarse a McLaren, ha sido el que más nos ha sorprendido en esta temporada. El piloto español terminó en la sexta posición en el campeonato de pilotos, incluso más arriba que dos pilotos que estuvieron en los mandos del Red Bull Racing. Sainz ha demostrado que él es capaz de hacer muchas cosas con un coche que no está al nivel de los Red Bull, Ferrari o Mercedes. Ahora, ¿qué pasaría si el madrileño tuviera un coche capaz para pelear por victorias, podios y campeonatos? En este artículo analizamos los resultados del piloto español que consiguió en su primer año con McLaren.El inicio de temporada fue difícil para Carlos Sainz. Recordemos que en Australia abandonó debido a una falla en su unidad de potencia, en Bahréin tuvo un contacto con Max Verstappen, siendo Carlos el más afectado ya que se le rompió el alerón delantero y, debido a esto, no pudo puntuar. En China tuvo un accidente con el Toro Rosso de Daniil Kvyat y con su compañero de equipo, haciendo que ambos McLaren abandonaran. En Bakú logró sus primeros puntos de la temporada al acabar en la séptima posición. La siguiente carrera fue el Gran Premio de casa de Sainz en la cual logró finalizar en la octava posición y se llevó otros 4 puntos. El siguiente GP se realizó en el principado de Mónaco y fue una de las mejores carreras del madrileño; en dicha carrera Sainz terminó sexto gracias al abandono de Leclerc y se llevó a casa 8 puntos. Canadá fue la siguiente carrera, pero desafortunadamente, no pudo lograr puntos. La F1 viajó otra vez a Europa para los Grandes Premios de Francia, Austria, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. En estas cinco carreras, Sainz tuvo una de las mejores rachas de su carrera, en dichas fechas, ¡el madrileño logro conseguir 40 puntos! De estos 40, Sainz consiguió 8 en Francia, 4 en Austria, 8 en Gran Bretaña, 10 en Alemania y 10 en Hungría. Pero todo tiene un final y su racha llegó a su fin en el Gran Premio Bélgica en el cual no pudo conseguir puntos. Esta racha de "no obtener puntos" continuó en Italia y en Singapur, sin embargo, Sainz volvió a puntuar en Rusia, en el cual terminó sexto y se llevó 8 puntos. En Japón también tuvo una buena carrera, logrando un quinto puesto y 10 puntos. El Gran Premio de México fue el siguiente, pero fue una carrera decepcionante para McLaren ya que ninguno de sus coches obtuvo puntos. El Gran Premio de los Estados Unidos fue un GP regular para el español, de todas maneras, logró obtener 4 puntos tras haber acabado en la octava posición. El siguiente Gran Premio fue, sin duda alguna, la mejor carrera de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Fue el Gran Premio de Brasil. El madrileño tuvo problemas en la clasificación y tuvo que largar en la vigésima plaza. No obstante de su posición de salida, Sainz remontó muchísimas posiciones, aprovechó las circunstancias como el choque entre los dos pilotos de Ferrari, el abandono de Valtteri Bottas y la penalización de Lewis Hamilton. Gracias a todos estos eventos, ¡Carlos Sainz logró su primer podio de la Fórmula 1! Un tercer lugar bastante agradable para Carlos. Finalmente, Carlos logró terminar en décimo lugar en Abu Dhabi y gracias a ese punto, logró asegurar P6 en el campeonato de pilotos.Fue una temporada sumamente impresionante de Carlos Sainz. ¿Logrará mantener ese sexto puesto en la siguiente temporada? ¿McLaren seguirá como mejor del resto? ¿Podrá McLaren ser una amenaza para Ferrari, Red Bull y Mercedes? Todas estas preguntas serán respondidas el próximo año a lo largo de la temporada 2020 de la Fórmula 1.