por GTO » Ayer, 23:41

El presidente de la FIA, contundenteFórmula 1Todt afirma que "pasarán décadas" antes de que la Fórmula E iguale a la F1TE PUEDE INTERESARJean Todt es contundente a la hora de comparar la Fórmula 1 y la Fórmula E, la competición de monoplazas eléctricos que muchas voces colocan como la heredera directa del Gran Circo. Sin embargo, el ex de Ferrari y actual presidente de la FIA, no es tan optimista."No hay un solo coche de carreras eléctrico capaz de ir a los 300 kilómetros/hora de la Fórmula 1 de hoy en día. Me explico: pasarán décadas antes de que algo así pueda pasar, si es que pasa", exclama Todt en declaraciones a 'Race Fans'.La Fórmula E recibió recientemente el estatus de Mundial, equiparándose en oficialidad con el Mundial de Fórmula 1, el Mundial de Rallys, el Mundial de Resistencia y el Mundial de Rallycross.Sin embargo, Todt es de la opinión de que todavía le queda mucho a la categoría de monoplazas eléctricos para alcanzar al Gran Circo. Y en ningún momento piensa que vaya a poder reemplazarla."No puedes imaginarte que la Fórmula E reemplace a la F1. Las carreras de Fórmula E duran 45 minutos a velocidades de 118 kilómetros/hora. Las carreras de Fórmula 1 duran el doble de tiempom, y la velocidad media es más del doble en varias carreras. La velocidad máxima es superior a 300 kilómetros/hora", sentencia.