por GTO » 02 Enero 2020, 16:16

¿Y si la Fórmula 1 sí que es divertida pero la televisión no nos lo enseña? Así lo creen Sergio Pérez y Carlos SainzHa sido uno de los temas de la temporada en la Fórmula 1. La realización televisa del mundial ha levantado mucha polémica en España por la escasa aparición de Carlos Sainz en pantalla, incluso en carreras en las que estaba siendo el gran protagonista como el Gran Premio de Austria, en el que remontó doce posiciones.Pero no solo es Sainz y el público español el que se está viendo afectado por esta particular forma de la realización de la Fórmula 1 de retransmitir las carreras. Ahora ha sido el mexicano Sergio Pérez quien ha protestado contra las señales de televisión que manda la FOM, centrándose especialmente en el último Gran Premio de Abu Dabi.Una incompatibilidad de patrocinadores podría ser la causa de la censura de la Fórmula 1Sainz Ricciardo Abu Dabi F1 2019Curiosamente Sainz y Pérez, los dos grandes afectados de todo el año, tuvieron un desenlace de campeonato bastante similar. El piloto español acabó sexto en la general del mundial gracias a un adelantamiento en la última vuelta sobre Daniel Ricciardo. Por su parte, Pérez acabó décimo en la general gracias a un adelantamiento en la última vuelta a Lando Norris.Sin embargo ninguna de las dos maniobras salieron en la retransmisión de la televisión, centrada en cómo Lewis Hamilton celebraba su enésima e intrascendente victoria de la temporada. "El problema es que no lo muestran en la televisión. Creo que los encargados de todo ello no están haciendo un gran trabajo", dice un enfadado Sergio Pérez en una entrevista.Perez Norris Interlagos F1 2019El piloto mexicano va más allá y cree que "las carreras en la zona media son increíbles. Es un deporte fantástico, los espectadores estarían encantados de ver carreras así, encender la televisión y no saber quién va a ganar la carrera". Pérez cree que es la retransmisión de televisión la que quita emoción a gran parte de las carreras de Fórmula 1.Carlos Sainz ya decía en Abu Dabi que "todo el mundo ha estado hablando acerca de esta batalla en la mitad de parrilla durante todo un fin de semana, y luego cuando la lucha se reduce a la última vuelta, en las últimas curvas, todavía no sale en televisión... Es extraño, pero ya nos han decepcionado otras veces".Sainz Estrella Galicia Mclaren F1 2019La situación de Sainz ha sido la más alevosa de toda la temporada, porque el piloto de McLaren ha estado soberbio, consiguiendo la machada de terminar en la general por delante de dos pilotos, Pierre Gasly y Alexander Albon, que pilotaron medio año para Red Bull. Sin duda Sainz ha sido uno de los pilotos del año, pero ha salido muy poco en televisión.Una de las teóricas que dotan de causalidad a esta circunstancia es el lío de patrocinadores. Por un lado, Carlos Sainz y el equipo McLaren lucen publicidad de Estrella Galicia en ambos monoplazas, mientras que Heineken es la cerveza oficial de la Fórmula 1 y uno de sus patrocinadores principales. Alfa Romeo luce el logo de la cerveza tailandesa Singha Beer y son otros de los que menos salen.Verstappen Hamilton Monaco F1 2019De hecho, cuando Antonio Giovinazzi, el segundo piloto de Alfa Romeo, llegó a liderar el Gran Premio de Singapur durante unas vueltas prácticamente no salió en la realización de la televisión. Una situación que indigna a mucha gente en el paddock y contra la que Movistar, la poseedora de los derechos en España, ya ha protestado.Hay que tener en cuenta que aunque Movistar, en el caso de España, sea quien emita, la señal que le llega es la misma que al resto de televisiones del mundo, y ésta es realizada de forma exclusiva por la propia Fórmula 1. Se hizo para evitar que las televisiones locales se centrasen en sus pilotos exclusivamente, pero ahora vemos que ningún sistema es perfecto.Gunther Steiner Haas F1A Sainz se le ha llegado a conocer como 'el hombre invisible' en el paddock de la Fórmula 1 por el ninguneo evidente que le hace la realización, a él y a McLaren. Incluso su padre, Carlos Sainz senior, una vez no aguantó y se quejó vía Twitter de la situación. Las batallas en la zona media, con las posiciones resolviéndose en las últimas curvas del mundial, son más interesantes, pero no se ven."Creo que debería mostrarse un poco más porque en delante no están sucediendo muchas cosas", se quejaba también Gunther Steiner, el jefe del equipo Haas. Este año les ha ido un poco peor, pero los americanos son otros habituales de la zona media de la parrilla. Veremos si la FOM recapacita y nos hace las carreras de Fórmula 1 un poco más interesantes.