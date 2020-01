por GTO » 02 Enero 2020, 22:50

Esto es lo que le ha costado cada piloto de Fórmula 1 a su equipo en reparaciones: Carlos Sainz, el más baratoYa conocemos los datos definitivos de cuánto gasto en reparaciones le ha causado cada piloto a sus equipos. A mitad de temporada ya tuvimos la primera entrega de esta curiosa estadística, pero ha habido cambios desde entonces. El principal, que Carlos Sainz se ha convertido en el piloto más limpio de la Fórmula 1.Hay que tener en cuenta que este estudio solo considera los gastos directos que le ha ocasionado un piloto a su equipo, es decir, las reparaciones que provienen de un error de pilotaje. Por supuesto, no se tienen en cuenta averías o accidentes en los que la causa clara fuese un error de un segundo piloto.Entre Albon y Gasly han disparado el gasto de Red BullVettel Brasil F1 2019Así pues, Carlos Sainz ha sido el piloto más limpio de la Fórmula 1 esta temporada. Solo ha causado un gasto a McLaren de 415.000 dólares, repartidos entre los Grandes Premios de Baréin y China, la segunda y tercera carrera del año respectivamente. Desde entonces, Sainz ha enlazado 18 Grandes Premios consecutivos sin causar ni un solo daño al monoplaza.La alegría es doble para McLaren, porque el segundo piloto más seguro del año ha sido Lando Norris. La escudería de Woking se ha ahorrado un buen pellizco este año en reparaciones, que buena falta le hacía. Pese a ser novato, Norris solo ha provocado un gasto de 660.000 dólares a su equipo.Hamilton Hockenheim F1 2019En el otro extremo de la clasificación las malas noticias son para Red Bull. Alexander Albon y Pierre Gasly, los dos pilotos que han compartido el Toro Rosso y el Red Bull durante la temporada 2019, han sido los que más han gastado en reparaciones. El premio gordo se lo lleva Albon, con algo más de 5,4 millones de dólares, una barbaridad.Gasly ha sido segundo pero un poco más atrás. El francés se ha quedado en poco más de 3,6 millones de dólares, y la mayoría fue durante los test de pretemporada en Barcelona, donde destrozó el Red Bull. La tercera posición en este particular ranking de caos se la lleva Robert Kubica, que en su regreso a la Fórmula 1 ha provocado que Williams se gaste tres millones de euros.Leclerc Abu Dabi F1 2019Curioso es el caso de Kimi Raikkonen. Hasta mitad de temporada, el Gran Premio de Hungría que marca el parón estival, no solo era el piloto que menos había gastado, sino que era el único que tenía el marcador a cero. Pero en la segunda parte de 2019 se ha ido hasta los 1,2 millones de dólares, quedando finalmente como el sexto por la cola. Habla bien de su temporada, de menos a más.En cuanto a los grandes nombres del mundial, los que han ganado carreras en 2019, nos encontramos con que el que más ha destrozado ha sido Valtteri Bottas, con 2,7 millones de dólares, lo que le deja en la séptima posición general. Justo por detrás está el campeón del mundo, Lewis Hamilton, con 2,2 millones.Los otros tres ganadores de 2019 están ya por debajo de la mitad. En Ferrari el que más gasta en reparaciones es Charles Leclerc con 1,8 millones de dólares, aunque solo 100.000 más que Sebastian Vettel. Por su parte, pese a su fama de alocado, los números certifican la madurez evidente de Max Verstappen. Solo le ha costado 1,2 millones a Red Bull.Aún así, los austriacos no se libran de ser el equipo que más ha reparado. Solo Red Bull ha gastado 7,5 millones de dólares en reparaciones, y a eso hay que añadir los 3,7 de Toro Rosso, que también corren de su cuenta. En el extremo opuesto, McLaren se ha quedado en poco más de un millón de dólares de gasto, y Renault, segundos que menos, en 1,3.