Helmut Marko: “Red Bull ha adelantado a Ferrari y nuestro oponente es Mercedes”El asesor del equipo Red Bull siente que, con el gran avance de Honda en sus motores, además de la calidad técnica de su piloto Max Verstappen, Red Bull está en condiciones de construir un auto para ganar el mundial.Red Bull ha logrado conseguir sobre el final de la temporada 2019 los resultados y la fiabilidad, que al principio les eran esquivos, esto de la mano de las actualizaciones de motor por parte de Honda, por el enorme crecimiento de Max Verstappen y al haber encontrado al parecer, al escudero adecuado. Después de la no tan buena experiencia con Pierre Gasly, llegó Alex Albon, que rápidamente logró adaptarse y cosechar más puntos que Gasly en menos carreras.Helmut Marko declaraba "Honda no solo cumplió las promesas, sino que las superó con creces. Están casi a la par con Mercedes, solo falta un poco en la calificación", en declaraciones para la publicación alemana Autobild.de.En la visión del equipo, esta temporada están en el momento ideal para comenzar a soñar con un nuevo título mundial, tienen el motor y el piloto para lograrlo, solo queda esperar construir un auto capaz de hacer frente a sus rivales.“Pero estoy convencido de que Honda también puede dar este pequeño paso y luego depende de nosotros construir un automóvil desde el principio que compita por el título. Hasta ahora se ve bien porque terminaremos antes que nunca”. Decía.Red Bull y Verstappen, una relación de larga duraciónRed Bull y Verstappen, una relación de larga duraciónEl piloto neerlandés, su gran talento y su increíble futuro quedan vinculados a la marca austriaca cuatro años más.Sus rivales, se refiere a solo un equipo, Mercedes y a su piloto, Lewis Hamilton, al cual se refiere con muchos elogios, además considerando que Max, está en condiciones de pelear al Hexacampeón.“Nuestro oponente será Mercedes, especialmente Lewis Hamilton. Tengo que admitir que conduce casi a la perfección y actualmente es el mejor piloto de Fórmula 1 del paquete general. Pero entonces llega nuestro Max Verstappen "Luego al referirse a Ferrari, marca como su equipo logró adelantar a los italianos sobre el final de la temporada, superándolos motivados por la falta de potencia de sus monoplazas.“Nos adelantamos a ellos en el último tercio de la temporada. No parecen haber tenido la ventaja, especialmente en el sector del motor, como lo hicieron antes ".Como en anteriores oportunidades, Marko vuelve a dejar un manto de sospechas sobre la legalidad de los motores de Ferrari y que la FIA a frenado desde el GP de México.Sin dudas, Red Bull irá a buscar el campeonato desde el primer momento y darle el primer campeonato a su joven piloto estrella Max Verstappen.