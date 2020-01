por GTO » Hoy, 10:16

Steiner: "Creer que más equipos podrían pelear por carreras en el 2021 es demasiado ingenuo"El jefe de equipo de Haas F1 Team, Gunter Steiner, asegura que sería muy ingenuo pensar que un equipo como el suyo, podría pelear por victorias en la temporada 2021.La temporada 2020 de la F1 será un año de transición a lo que será la revolución técnica y presupuestaria para el año 2021. Esta buscará un mejor espectáculo en pista, quitando cargas aerodinámicas además del retorno del efecto suelo. Pero principalmente un límite presupuestario para la inversión de todos los equipos, para que los equipos de la zona media se puedan acercar mas a Red Bull, Ferrari y Mercedes, terminando con la hegemonía de estos en las carreras.El dueño del equipo Gene Haas, considera el futuro de su equipo, pero Steiner considera que presentar peleas a los equipos punteros, además de luchar por carreras para la temporada 2021, es muy ingenua y no va a suceder. Con ese pensamiento en mente, sería un error y no intentará convencerlo de que podrán pelear."Creo que es difícil decir qué convencerlo [Haas]. Necesita convencerse a sí mismo. Así lo veo yo. Él lo entiende mejor. No creo que pueda hacer mucho para convencerlo, necesita convencerse a sí mismo de que esto es lo que quiere hacer, que es en lo que quiere usar su dinero de marketing para invertir" dijo a motorsport.com"Tiene una comprensión bastante buena de que, si le digo que puede ganar en 2021, podría decir 'no sabe lo que está haciendo'. Tendría que estar de acuerdo con él. Entonces, no lo sé. Pero, como dije, todavía hay tantos problemas abiertos aquí que por el momento no sé si debería tomar una decisión ahora"El límite presupuestario para la temporada 2021 quedó establecido en $175 millones, sin incluir los salarios de los conductores y las tarifas asociadas al motor. Este límite estará en vigor al menos hasta el año 2025. Para el Steiner, el límite presupuestario no será suficiente para ayudar a los equipos pequeños de la manera que piensa Liberty Media, para lograr un gran salto hacia adelante y lograr competir contra los equipos más poderosos."Creo que debe haber un segundo paso en el límite del presupuesto porque de lo contrario simplemente no sucederá, porque las finanzas, los pagos, no creo que sean tan buenos que en el futuro los equipos más pequeños puedan alcanzar los niveles del límite presupuestario, el nivel más alto", dijo."No creo que ninguno de los equipos más pequeños esté preparado para gastar esa cantidad de dinero porque no hay retorno de la inversión en alguna etapa. Entonces, seguro que debería cerrar la brecha quizás en el 22, pero en el 23, pero un buen paso sería hacer un segundo intento en los números y creo que nadie estaría en desacuerdo con eso".