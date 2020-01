por GTO » Hoy, 10:19

¿Se adaptará mejor el monoplaza 2020 a Vettel?Desde Ferrari aseguran que Vettel tuvo dificultades con su eje trasero del monoplaza, el cual era más inestable y no adecuada al estilo de pilotaje del alemán.Mattia Binotto, director deportivo de Ferrari, ha admitido hacia motorsport.com las dificultades que atravesó Sebastian Vettel durante gran parte de 2019 con su monoplaza, especialmente la parte trasera.Desde Maranello han asegurado que para 2020, el coche de Vettel tendrá más carga aerodinámica detrás, lo cual se adapta a las características de pilotaje de Seb, tener un ataque de dos puntas.Ya desde su época gloriosa en Red Bull, Vettel ha preferido una parte trasera que “se pegue al asfalto”, lo cual hizo que desde 2010 Seb dominara tanto ya que la era de los gases de escape hacían aumentar la carga trasera por los gases calientes del motor."Creo que Seb ha tenido más dificultades que Charles para adaptarse a nuestro coche al comienzo de la temporada cuando tuvimos problemas con la inestabilidad de frenado en la parte trasera", comentó Mattia Binotto hacia motorsport.comEl SF90 se caracterizó por su enorme velocidad punta en rectas, pero su talón de Aquiles eran las curvas, lo cual lastró gran parte de las posibilidades al Campeonato. Los de Maranello intentaron subsanar el error durante la temporada, pero no fue suficiente.“Creo que, después de ser presionado también por su compañero de equipo –continúa Binotto–, Sebastián pudo reaccionar en la segunda parte de la temporada, tal vez con un coche que mejor se adaptaba a su estilo de conducción", continuaba Binotto."Vettel pudo reaccionar de una manera muy analítica como siempre lo hizo, observando la configuración, los datos, analizando las diferencias y luego, en general, reaccionando muy bien en la segunda parte".“Sebastian es definitivamente un piloto que está en el centro de nuestro proyecto, lo era, porque todavía es un conductor experimentado, desde hace muchos años en Ferrari. Él conoce bien al equipo, conoce bien a nuestros ingenieros. Por lo tanto, sus comentarios sobre el desarrollo del automóvil también son muy importantes para nosotros, porque incluso el lenguaje simple que adoptamos ha sido una referencia importante para Charles en su crecimiento”, elogiaba Binotto.El asesor del equipo Red Bull siente que, con el gran avance de Honda en sus motores, además de la calidad técnica de su piloto Max Verstappen, Red Bull ...Por ende, Binotto asegura que la contribución de Vettel al equipo para desarrollar y entender el monoplaza es crucial. "Si uno mira su ritmo de carrera, también ha sido muy bueno en comparación con Charles". Entonces es un piloto que puede ser rápido en la calificación y sabe cómo ser rápido en la carrera. Así que creo que hay un aspecto muy positivo desde este punto de vista”, añadía.Ferrari desvelará el 11 de febrero su arma para luchar contra Mercedes-AMG y Red Bull en 2020. Se espera que tenga las herramientas necesarias para explotar las habilidades de Vettel: más carga aerodinámica, y por ende, más empuje vertical. Además, eso significa menor desgaste de neumáticos, y una menor fluctuación de rendimiento de una pista a otra.No hay que olvidar la suspensión hidráulica que Ferrari introducirá en su nuevo monoplaza, la cual también debería ayudar a mejorar el desgaste de los neumáticos, facilitando así las trazadas de Vettel, las cuales se caracterizan por buscar trazadas amplias y curvas perfectas.En resumen, Vettel tuvo un mal comienzo de año en 2019, con un trompo en Baréin que le costó la victoria cuando batallaba con Hamilton. Sin embargo, errores masivos como en Italia o Silverstone ponen de manifiesto el problema técnico del SF90 del alemán.No obstante, no se trata sólo de fallos en el diseño del coche, pues en 2018 el tetracampeón mundial también tuvo algunos trompos. Vettel deberá analizar dónde y por qué comete esos errores, hablar con sus ingenieros y tratar de desarrollar un monoplaza que se adapte a su estilo de conducción, o, en última instancia, Sebastian deberá cambiar dicho estilo.