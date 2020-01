PD:

Me parece que ahora con la firma de Verstappen con su equipo hasta 2023, las cosas deben estar mas calmadas que hace unos meses.Según mis ya fallidas especulaciones, ya no existe ese cierto "recelo" de Hamilton por irse en 2021 por la llegada del neerlandés, tanto sea a Ferrari o a un retiro, aunque terminar su carrera deportiva con los "rojos" le debe interesar. Como así también está un poco más sosegada la posición de Vettel en la "Scudería" (¿Y un "enroque" con Hamilton?)... ¿Bottas? ya tiene "sus días contados" en el equipo alemán. Esa butaca es por la que más de uno está ya hoy mismo muy interesado y la lista es larga (Vettel, Ricciardo, Ocon, Pérez, Norris, etc.)... a mí me gustaría verlo a Sainz allí sentado.Mi esperanza por ver a Lewis y Max luchando en un mismo equipo se ha esfumado... y creo que para siempre