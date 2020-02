por GTO » 13 Febrero 2020, 00:32

El Gran Premio de China se pospone por el nuevo brote de coronavirusFormula1, FIA y la organización local estudian la viabilidad de posibles fechas alternativas para el Gran Premio más adelante en el año si la situación mejoraEl Gran Premio de China de 2020, que se había programado para el 17 y 19 de abril como cuarto GP del 2020, se ha pospuesto como resultado del nuevo brote de coronavirus, según acaba de anunciar el campeonato a través de su web oficial formula1.com. Se suma así a una cada vez más larga lista de eventos deportivos salpicados por la pandemia.El promotor del Gran Premio de China, Juss Sports Group, solicitó oficialmente el aplazamiento después de las conversaciones en curso con la Federación de Deportes de Motor de la República Popular de China (CAMF) y la Administración de Deportes de Shanghai.En medio de una epidemia de salud con 1.114 muertos contabilizados oficialmente por las autoridades locales y al menos 44.000 infectados, la mayoría en la provincia de Hubeu a unos 800 kilómetros de Shanghai, y con la Organización Mundial de la Salud declarando el coronavirus como una emergencia de salud global, la Fórmula 1, junto con el cuerpo directivo de la FIA, decidieron conjuntamente aceptar la solicitud de aplazamiento para garantizar la salud y la seguridad del personal viajero del campeonato, participantes y aficionados.La Fórmula 1 y la FIA continuarán trabajando en estrecha colaboración con los equipos, el promotor de la carrera, CAMF y las autoridades locales para monitorear la situación a medida que se desarrolla, con todas las partes estudiando la viabilidad de posibles fechas alternativas para el Gran Premio más adelante en el año si la situación mejora.“El Gran Premio de China siempre ha sido una parte muy importante del calendario de F1 y los fans siempre son increíbles”, ha dicho la Fórmula 1 en un comunicado. “Todos esperamos competir en China lo antes posible y les deseamos a todos en el país lo mejor en este momento difícil”.El Gran Premio de China estaba programado dos semanas después de la disputa de otro GP en Asia, el primer Gran Premio de Vietnam el 5 de abril en Hanoi, país donde ya se contabilizan 15 casos confirmados y que además tiene frontera terrestre de unos 1.300 kilómetros con China en su parte norte lo que pone en el foco también. “De momento son un puñado de casos, pero no sabemos lo que pasará en 1 o 2 semanas”, dice Chase Carey.Aunque el espíritu de Ross Brown y Chase Carey, los máximos responsables del campeonato, es que el GP chino sea reprogramado a otra fecha a lo largo del año, la reubicación para dentro de unos meses es harto complicada porque no hay el clásico hueco de tres fines de semana libres en el último tercio del campeonato entre Singapur y Abu Dhabi. Paradójicamente con la decisión de posponer Shanghai ahora queda un parón de casi un mes entre los Grandes Premios de Vietnam (5 abril) y Holanda (3 mayo).“No vamos a hacer algo que no sea bueno para nosotros o para los equipos”, dijo Carey. “Nos gusta el calendario de 22 carreras (pero) estamos bien con un calendario de 21 carreras”, ha comentado en una intervención en Bakú.El GP de China de F1 es el segundo evento del motor que se ve afectado por la pandemia del coronavirus. Previamente el Mundial de Fórmula-E canceló sus planes de correr en Sanya el 21 de marzo.