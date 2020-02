por Joselo » 21 Febrero 2020, 00:08

El ingenioso sistema de Mercedes Benz que altera la convergencia y la divergencia como así también el camber o comba (según afirman los medios periodísticos) del tren delantero (llamado "DAS"), imagino que debe ser mecánico y no electrónico (digo, hidráulico o electro-hidráulico), además si la barra de dirección es de una sola pieza hasta su anclaje a la cremallera, es por eso la FIA no lo puede prohibir.



La regulación convencional del camber o comba y la convergencia y divergencia se realiza en el sector delantero con un brazo especialmente diseñado para ello y se corrige con la barra de dirección, mientras que en el sector trasero se realiza con el semieje y un corrector, también ideado para tal fin.



Imagino que este artilugio de los alemanes debe posicionarse en una determinada elección (positiva o negativa, dependiendo del caso), y debe haber algún elemento que acciona un tipo de traba de retención con algún delicado sistema de acople... si da resultado, lo copiarán inmediatamente.







PD : Para quién no lo sepa, camber o comba se trata del posicionamiento de las ruedas del monoplaza cuando existe una determinada configuración, la cual se mide (vistas de frente) en grados de inclinación, el camber o comba es negativo cuando las ruedas en su parte superior están inclinadas hacia el interior, y positivo cuando están inclinadas hacia el exterior. Con respecto a la convergencia o divergencia de las ruedas, es cuando la parte delantera de las ruedas (vistas desde arriba), permiten apreciar una inclinación convergente, es cuando apuntan una hacia otra, y divergente cuando apuntan hacia fuera.

