por Puradrenalina » 02 Marzo 2020, 22:36

Para todos puede parecer que Ferrari en el orden jerárquico es el equipo que más se guardó sus cartas durante las pruebas de invierno en la Fórmula 1, al menos se comprometió públicamente con una posición conservadora y fue relativamente consistente con ella.

Charles Leclerc y Sebastian Vettel nunca frenaron demasiado y bajaron a la cuarta posición, disminuyendo de 267 kph a 164 kph, antes de la línea de meta, por ejemplo.

Red Bull ha sido un equipo difícil de seguir durante la pretemporada. Se ha visto excelente en la pista, sus pilotos parecen felices, tuvo una primera semana de kilometraje por demás satisfactoria. Pero el tiempo de vuelta fue furtivo mientras completaban su programa.

Una prueba clara fue cuando Max Verstappen realizaba su vuelta rápida casi de emergencia justo al final del último día.

Si Verstappen hubiera terminado esa vuelta, no habría sido un momento que pareciera inmejorable una vez que se contabilizaran las cargas de combustible o los modos del motor. Puede que ni siquiera haya sido más rápido que el mejor momento que ya había establecido.

Pero mostró Red Bull se divirtió cuando las pruebas llegaron a su fin. Y astuto o no, también es un indicador de cuán confiado se ve Red Bull de cara al Gran Premio de Australia.

Con Mercedes luchando contra problemas de fiabilidad y Ferrari colocándose detrás de sus rivales, envuelto en una gran polémica con la FIA por el caso de su motor, la conclusión tentadora es que este es el comienzo de un verdadero desafío de campeonato para Verstappen y su equipo. Eso no es algo que Red Bull esté preparado para hacer. Abrirse de inicio por el título en la F1 requiere un nivel de astucia que no es compatible con las predicciones de las pruebas.

"Eso siempre es lo peligroso de las pruebas de pretemporada, tratar de sacar demasiadas conclusiones", dice el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner.

"Quiero decir, Ferrari parecía un poco subestimado en las últimas dos pruebas, pero mejoraron al final y sería una tontería subestimarlos al ir a Melbourne".

“Mercedes es la seis veces campeona mundial vigente, por lo que son las favoritas. Desea tener sus problemas en las pruebas, no cuando está compitiendo.

"Las pruebas de invierno a veces pueden ser un poco engañosas, pero creo que serán los mismos equipos los que finalmente pelearán en el extremo de la parrilla este año".

Hace un año, cuando Ferrari y Mercedes no podían presumir superioridad en la pretemporada, Red Bull estaba a un déficit de ocho décimas. Eso también se arrastró en Australia, pero afortunadamente la caída en picada de Ferrari abrió la puerta para un podio a Verstappen en el debut de su equipo con motores Honda.

Ahora se sabrá si Red Bull será el contendiente de Mercedes, sin embargo sus prestaciones en resultados han sido relativamente discretas. Pero parece que Red Bull tiene un as bajo la manga. Digan lo que quieran sobre los veredictos "incorrectos" de las pruebas en 2019, todos sospechábamos que Ferrari había sellado su dominio, y hasta cierto punto lo hizo a inicio de año.

Red Bull es una incógnita esta vez. Y Verstappen no te dará ninguna pista para ayudarte con eso al menos en sus declaraciones es muy poco revelador.

"He hecho esto ahora en seis salidas y las pruebas al final del día realmente no te dan nada en términos de tiempos de vuelta reales", dice. “Melbourne es muy diferente. Siempre prefiero esperar y ver qué sucede, y no solo en Melbourne porque Melbourne también puede ser un gran premio divertido. A veces las cosas pueden ir muy bien para ti o no.

"Por lo tanto, se necesitan algunas carreras para obtener una buena lectura, y realmente no me concentro demasiado aquí [las pruebas].

"Lo más importante para nosotros es probar los diferentes tipos de cosas en el carro, que nos dan datos sobre cuando tenemos sobreviraje o subviraje, lo que tenemos que cambiar en el carro para hacerlo más rápido o mejor, y simplemente completar vueltas para ver que cada parte de los carros aguanta bien ".

La buena confiabilidad de Honda, aparte de un cambio de motor por precaución que al final no afectó en su impresionante conteo de kms en el segundo día de la primera prueba, ha sido la clave para eso. Red Bull también regresó a ese motor original, mientras que Mercedes se cambió a su tercera unidad de potencia al final de la prueba y estaba operando su unidad de potencia con algunas limitaciones en medio de preocupaciones de confiabilidad.

Las pruebas no fueron perfectas para Red Bull. Verstappen y Alex Albon se veía algo extraño, lo que la mayoría de los observadores concluyeron que era el signo de algún tipo de inestabilidad a baja velocidad.

Sin embargo Max fue muy crítico "No manejan el carro, por lo que no lo saben".

Verstappen nunca parecía nervioso durante las pruebas. Él dice que Red Bull "Probó todo lo que requería" y piensa que "estamos muy preparados con eso". Al abordar sus despistes más serio, admite que fue un poco "desafortunado", pero agrega: "Eso significa que estábamos presionando y quiero encontrar los límites del auto en las pruebas antes de ir a la primera carrera, en lugar de quedar atrapado allí y entonces de repente te das cuenta de que hay un poco más de velocidad en el auto ".

Verstappen y Red Bull nos harían creer que incluso si cada elemento de las pruebas de pretemporada no fue exactamente como lo planearon, sin embargo fueron dos semanas inmensamente satisfactorias en Barcelona. Para un equipo que pasó gran parte de las expectativas de temporada 2019, el aire de confianza que reina cuando 2020 apenas ha comenzado es un golpe de escena notable y vigorizante.

"Tenemos un equipo muy fuerte, en nuestra alineación de pilotos, la fuerza, el espíritu que tenemos dentro del equipo, y nuestro socio motor también es un aspecto clave", dice Horner.

“Ha sido el ingrediente que faltaba en los últimos años. Esa relación con Honda que vimos realmente creció en el transcurso del año pasado, con las tres victorias que obtuvimos en la pole position que logramos.

“Y, por supuesto, ya sabes que en un segundo año con continuidad con la unidad de potencia más integrada en el chasis, nuestras expectativas crecen y aumentan y nuestros objetivos son muy altos este año.

"Ese es el desafío. Sabemos que tenemos duros contendientes, pero creo que tenemos la fuerza y la tenacidad dentro de nuestro equipo para poder asumir un verdadero desafío este año ".

La capacidad de Red Bull para lanzarse al éxito ha sido un signo de interrogación clave sobre sus expectativas de título para 2020. En los últimos años, ha tropezado con varios obstáculos, desde la falta de confiabilidad y/o rendimiento de Renault hasta sus propias deficiencias aerodinámicas en el cambio de regulaciones.

La estabilidad de las reglas, el desarrollo sólido de 2019 y un motor que batalla casi a la par de sus rivales han transformado a Red Bull en nueve o 10 años a un momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente.

Si el RB16 es tan bueno como Verstappen dice, y el tiempo de vuelta coincide con esa sensación en los pits, será un paquete formidable desde Melbourne en adelante. Para que eso suceda, Honda también debe dar el paso final.

Esta es solo una antesala antes de Australia, pero Verstappen y Horner hablan positivamente de cómo el rendimiento en la pista de Honda coincide con sus proyecciones y expectativas de desarrollo. El propio fabricante se ha centrado en un invierno de ganancias marginales después de un año aprendiendo exactamente lo que Red Bull quiere de su motor, y está satisfecho con los resultados.

Se suma a una confianza casi tangible que se extiende desde Milton Keynes hasta Sakura. Lo que eso significa para Melbourne, solo el tiempo lo dirá. Pero cuando lleguemos a Albert Park, el valor de las pruebas de pretemporada tendrá su rédito y no habrá nada que ganar o perder si se prueban nuevos límites que pueden costar despistes o errores de pilotaje, pero todo con tal de sacar a relucir el verdadero potencial del carro.

Red Bull ha adoptado un rol provocativo durante la pretemporada. La sensación de que hay algo más en esos bólidos es realmente tangible y su concurso hasta ahora solo fue furtivo.