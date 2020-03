por GTO » 04 Marzo 2020, 10:14

Desde Mercedes desmienten la ventaja de 2 segundos del DASToto Wolff expone que la supuesta ventaja de 2 segundos que se reporta sobre su revolucionario sistema no es verdadera, y que se trata de una de las novedades del W11.El jefe del equipo Mercedes AMG Petronas Formula One, Toto Wolff, ha negado una de las conclusiones que se han sacado en el paddock: el DAS, su nuevo sistema de dirección, que cambia la convergencia de las gomas delanteras, gestiona las temperaturas y reduce la resistencia al aire, ayudando así a ganar velocidad punta, no les aporta una ventaja de 2 segundos. A poco más de una semana para arrancar el campeonato en Melbourne, la duda y la agitación sigue reinando en el paddock.Los 6 temas más sonados en la pretemporada 2020. ¿Qué pasará en Australia?La pretemporada de una campaña considerada como ‘bisagra’ ha dejado varios tópicos que nos darán de qué hablar durante el año. Repasamos los 6 temas más sonados durante estos días en el Circuit de Barcelona-Catalunya.Wolff ha querido dejar claro que el DAS (Dual Axis Steering System) no es tan importante en el rendimiento del W11, y que se trata de una de las muchas innovaciones que ha habido en el monoplaza alemán. Wolff le quita importancia, a pesar de haber escuchado que obtienen hasta 2 segundos de ganancia con el dispositivo, mientras personas como Helmut Marko ha llegado a calcular hasta dos décimas de beneficio.“No queremos contar mucho todavía, pero quien piense que el DAS nos dará dos segundos, está equivocado. Es una de las muchas en el coche; en definitiva, la clave está en el conjunto” comentó Wolff en declaraciones para el portal alemán Bild. “Podría tener varios beneficios, en teoría. Si Mercedes desarrolla realmente el sistema, tendrán mil formas de usarlo” han sido las palabras de Matteo Bobbi, exprobador del equipo Minardi y periodista de Sky Italia, refiriéndose al sistema DAS.Los pilotos, por su parte, se muestran positivos con el nuevo sistema que ha desarrollado Mercedes: la dirección de doble eje ha convencido tanto a Lewis Hamilton, que alega sentirse orgulloso del equipo, como a Valtteri Bottas, quien está convencido que podrán usar el DAS en Australia.Las citas de Vietnam y Baréin se complican aún más por el CoronavirusDesde Vietnam han anunciado que todas las personas que tengan intención de entrar en el país asiático procedentes de Italia deberán pasar 14 días de cuarentena para evitar nuevos contagios por el Coronavirus. Además el gobierno de Baréin anuncia restricciones también en los viajes, que podrían afectar al GP.“En este momento no lo uso mucho, entonces solo algunas veces practicas con él, a veces sin. Estoy realmente orgulloso de los muchachos; creo que toda nuestra mentalidad continúa progresando y mejorando con los años. Los últimos años realmente he estado empujando, tomando cada nota en la pista para empujar a los muchachos en algunas áreas donde no están tan cómodos. Es realmente genial verlos no haciendo lo mismo que los demás. Inventando cosas realmente inspiradoras para ver que continúen innovando por delante de los demás” comentó el hexacampeón del mundo tras finalizar una de las jornadas de pruebas.El finlandés está convencido de que no hay impedimento de poder usarlo en Australia. “Por ahora, no vemos ninguna razón para no utilizarlo. Todo funciona bien con él, todavía estamos aprendiendo sobre él. Realmente no hemos encontrado ningún problema hasta ahora, así que funciona bien. Tanto Lewis [Hamilton] como yo intentamos extraer el máximo del sistema; compartimos toda la información, el conocimiento y los datos, así que ambos podremos sacar el máximo de él. Los ingenieros han tenido tiempo para aprender de los datos, y así darnos pautas sobre en qué situaciones nos puede suponer una ventaja, cómo será y en qué trazados, aunque dependerá también del piloto.” declaraciones recogidas en la web de la F1.Con el sistema DAS baneado para 2021, tocará ver cual será el uso que le dará Mercedes esta temporada, si realmente da una ventaja importante para marcar la diferencia, o si realmente es más bien un sistema que ha mantenido entretenidos a los rivales. Próxima semana, Gran Premio de Australia.