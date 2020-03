por GTO » Ayer, 00:13

El coronavirus obliga a celebrar el GP de Bahréin a puerta cerradaEl circuito de Sakhir no recibirá espectadores este año.Red Bull Content PoolLa crisis internacional iniciada por el coronavirus sigue afectando a los deportes del motor y la Fórmula 1 no es ajena a ello.Tras el retraso del Gran Premio de China, ahora los organizadores de Bahréin han comunicado que no admitirán espectadores.Aunque el segundo evento de la temporada sigue adelante, lo cierto es que ha sido imposible evitar que el coronavirus afecte de algún modo al Gran Premio de Bahréin, que deberá celebrarse a puerta cerrada una semana después del estreno del campeonato en Australia.Una declaración emitida por el circuito confirmó que «en consulta con nuestros socios internacionales y la autoridad nacional de salud del Reino, Bahrein tomó la decisión de celebrar el Gran Premio de Bahréin de este año como un evento exclusivo para participantes».«Como nación anfitriona de la Fórmula 1, equilibrar el bienestar de los seguidores y los asistentes a la carrera es una enorme responsabilidad», admite el comunicado. «Dada la continua difusión de Covid-19 a nivel mundial, convocar un evento deportivo importante que esté abierto al público y permita a miles de viajeros internacionales y aficionados locales interactuar en estrecha proximidad, no sería lo correcto en este momento. Pero para garantizar que ni el deporte ni su base de seguidores globales se vean afectados de manera indebida, el fin de semana de la carrera en sí seguirá adelante como un evento televisado».La organización apunta que «las acciones tempranas de Bahrein para prevenir, identificar y aislar casos de personas con Covid-19 han sido extremadamente exitosas hasta la fecha. El enfoque ha implicado medidas rápidas y proactivas, identificando a los afectados por el virus, de los cuales la gran mayoría de los casos se relacionan con los que viajan al país por vía aérea», explica el organismo bahreiní. «Las medidas agresivas de distanciamiento social han aumentado aún más la efectividad de prevenir la propagación del virus, algo que claramente sería casi imposible de mantener si la carrera hubiera continuado según lo planeado originalmente»."Sabemos lo decepcionados que estarán muchos con esta noticia, especialmente aquellos que planean viajar a un Gran Premio, que se ha convertido en fundamental en el calendario internacional de F1, pero la seguridad debe seguir siendo nuestra máxima prioridad», concluye.