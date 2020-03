por GTO » Ayer, 16:44

Los datos confirman la mitad de la teoría de Alonso sobre HamiltonAnalizando las primeras cuatro carreras de las últimas cuatro temporadas se ve que Hamilton arranca por debajo de su nivel los campeonatos... pero luego vuela.Fernando Alonso, hablando de Lewis Hamilton, dijo a principios de año que los rivales de su ex compañero de equipo no aprovechan las debilidades del hexacampeón del mundo."Lewis ha elevado su nivel nuevamente en los últimos dos años", explicó Alonso, "pero todavía tiene algunos puntos débiles que aún no han sido explotados, nadie está explotando ese botón, esa debilidad". ¿Cuál ? "Lewis siempre comienza el año lentamente y nadie saca partido de eso. Todos estamos siempre entusiasmados de que sea el año de Bottas, pero luego no lo es"."Luego, cuando comienza a ganar, se escapa en la clasificación general y la situación se calma. Pero si el margen sobre sus rivales es de unos pocos puntos, el estrés es diferente y se vuelve más fácil cometer errores. Sería interesante ver cómo Lewis reaccionaría si estuviera bajo presión en las últimas carreras de la temporada".Los datos no confirman completamente la segunda parte de la teoría de Alonso, es decir, que Hamilton pueda fallar bajo presión. Los precedentes ya quedan muy atrás y no parecen describir a un Lewis muy nervioso más allá de sus dos primeros años en F1, en 2007 y 2008. Pero el discurso sobre el inicio de la temporada es diferente.En los últimos cuatro años, el mejor Hamilton no ha sido el de principios de año, un momento en el que Lewis parece no encontrar la mayor concentración, y que para sus rivales directos suele representar una oportunidad tentadora de acumular puntos. Será una de las primeras preguntas a se responder al comienzo de la temporada 2020 desde el Gran Premio de Australia, una carrera que Hamilton ganó por última vez en 2015.El precio más alto de sus flojos inicios lo pagó en 2016, cuando Nico Rosberg ganó las primeras cuatro carreras, dejándole a 43 puntos, distancia que no logró remontar en lo que quedaba de curso (aunque acabó a solo 5). Hamilton pudo perder el mundial con la rotura de motor sufrida en Malasia, en la última parte del mundial, pero donde marcó diferencias Rosberg para hacerse con el título fue en las primeras citas.2016Rosberg 25 25 25 25 100Hamilton 18 15 8 15 57"Lewis aprendió la lección", se dijo durante el invierno previo al campeonato 2017. Pero aunque no fue tan exagerado, el inicio de Hamilton ese año tampoco fue el mejor, y no ganó su primera carrera hasta el cuarto gran premio. Su punto de inflexión llegó de Silverstone a Austin, ocho carreras en las que Lewis aceleró el ritmo acumulado seis victorias, un segundo y un cuarto puesto.2017Vettel 25 18 25 18 86Hamilton 18 25 18 12 73Doce meses después, al final de la cuarta carrera de la temporada, Hamilton era líder del mundial, pero más por coincidencia que por ser un verdadero punto de inflexión. El Gran Premio de China pesó en la clasificación provisional, una carrera llena de incidentes en la que Vettel fue víctima de la agresividad de Max Verstappen. También ese año, el punto de inflexión a favor de Hamilton empezó en verano, con seis victorias y un segundo puesto en siete carreras, desde Hockenheim hasta Suzuka.2018Hamilton 18 15 12 25 70Vettel 25 25 4 12 66El año pasado, Hamilton empezó bien, pero no tanto como Bottas, hasta el punto de que muchos expertos se preguntaron si era que el finlandés había mejorado mucho o que Lewis había empezado por debajo de su nivel. Parecía un mundial igualado entre ellos, al menos en la primera etapa, pero luego, entre España y Francia, llegó un póker de triunfos que impulsó a Hamilton a su sexto mundial.2019Bottas 26 18 18 25 87Hamilton 18 25 25 18 86Hamilton solo es uno de los muchos pilotos que compartieron parrilla con Fernando Alonso en Fórmula 1. Pasa las fotos y recuerda, seguro que de alguno no te acordabas...