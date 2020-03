por Winfield » Ayer, 21:08

Al menos tres empleados del paddock de Fórmula 1 han sido aislados mientras se les somete a pruebas para analizar si están infectados.Ante la preocupación de que el virus pueda afectar a un paddock en el que trabajan muchas personas en un reducido espacio, los equipos de Fórmula 1 están actuando con extrema cautela para evitar cualquier posibilidad de que una persona que se encuentre mal pueda infectar a otros.Varios miembros de los equipos mostraron síntomas de cuadros febriles en la pista y por ello, se puso en práctica un plan de contingencia para atender esos primeros casos.Un empleado del equipo McLaren, además de otros dos de Haas, han sido evaluados en Albert Park en una unidad de aislamiento construida para tal circunstancia donde les han realizado las pruebas de detección del Covid-19.Los resultados de estas pruebas tardarán unas horas y ambos equipos han confirmado que su personal ha regresado a los hoteles y que están aislados de manera voluntaria hasta saber si hay o no contagios por el virus.McLaren confirmó toda esta información y quiso mostrar tranquilidad, afirmando que el resto de operaciones del equipo se está desarrollando con absoluta normalidad."Podemos confirmar que un miembro de nuestro equipo ha sido aislado como medida de precaución en el hotel, en línea con nuestra política, después de mostrar síntomas similares a los del coronavirus", comentó un portavoz de McLaren. "Estamos esperando los resultados de las pruebas, pero no tenemos claro cuándo estarán disponibles y el equipo está trabajando con normalidad".No está claro, de momento, las implicaciones que pueden tener estos casos en la F1 y en el GP de Australia si se confirma algún positivo.Australia ha reforzado sus intentos para tratar de contener el virus, anunciando que prohibirá el ingreso en el país de ciudadanos italianos desde el miércoles por la noche. Esto no afectará al personal de Ferrari, Alpha Tauri ni Pirelli, que pudieron viajar antes a Melbourne.La F1 emitió un comunicado a principios de esta semana diciendo que estaba tomando medidas de tipo científico para afrontar la crisis del coronavirus y que pondrá en marcha un plan de acción si sus empleados se ven afectados."Equipos dedicados de expertos serán desplegados en aeropuertos, puntos de tránsito y circuitos para salvaguardar la seguridad de nuestro personal y estarán centrados en el diagnóstico, gestión y extracción de los casos que sean sospechosos. Los promotores están instalando puntos específicos de cuarentena por si se dan estos casos", aseguraba.FUENTE: https://es.motorsport.com/f1/news/coron ... o/4738555/