por GTO » 13 Marzo 2020, 19:59

CED escribió: GTO escribió: Bueno, resignacion, esto va a ser una anécdota para lo que nos viene encima, paciencia.



Acabo de saber que en UK no están informando de los casos reales de corona virus, Silverstone al carajo. Y lo de usa va a ser de ordago, no tienen medios sanitarios por lo que Austin, peligra tambien.





GTO, Austin es al final de temporada, como México, Brasil y Abu Dhabi. Habrá que ver como reaccionamos como planeta ante el dichoso virus, pero los GP más próximos son los que corren más peligro.



Desde luego, tal vez sea una temporada de pocas carreras, algunas sin público, en fin, un torneo raro.

Probablemente también lo sea en otras series del deporte motor, así es que me apronto para mirar carreras antiguas por TV.

Es verdad que Austin es en octubre y es posible que no le llegue, pero por aquí se habla que EEUU, es el que peor gestión esta haciendo sobre el tema y es el pais mas vulnerable al carecer casi la mitad de la población de seguro medico sin franquicia. Se teme que EEUU esta ocultando el numero de casos reales de infectados por que no se están haciendo las suficientes pruebas, que en las clínicas privadas están alrededor de los 3000 $ de coste.Hoy se calculaba que podían estar alrededor del 1 % de la población, es decir, 100.000 personas, 10,000 mas que en china. Se sospecha que en el reino unido, esta pasando lo mismo.No quiero ser alarmista, yo era de los que decían que esto era una gripe muy contagiosa, pero la semana que llevo ha sido un baño de realidad muy crudo, y sin tiempo a asimilar las nuevas realidades. La forma de afrontar este tema por parte de Trump y Johnson va a ser muy crudo me temo.