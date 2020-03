por CED » Ayer, 05:01

Es una pena grande lo que pasa y por supuesto que la Fórmula 1 no escapa a la realidad de nuestro planeta.



Las primeras temporadas de F1 eran de mucho menor número de carreras a las últimas que hemos tenido.

Considero tan válido un Campeón como Juan Manuel fangio en 1954 temporada con 9 Grandes Premios a una de 2020 de un número similar, si pudiesen celebrarse.

En 1968 el torneo fue de Graham Hill y tuvo 12 GP, poco después en 1973 se lo llevó Jackie Stewart con 15 GP y son tan Campeones como Hamilton el año 2019.



Ojalá podamos tener varias carreras y no se suspenda la temporada completa.



Que no se corra alguna carrera, ya es para lamentar, pero tanto Mónaco como España supongo que no estaban tan ilusionados este año como Holanda, quien después de muchos años recuperaba una fecha para su país y deberán esperar otro poco más.



Veo lógico que las modificaciones que entrarían a regir en 2021 se posterguen para un año más, por las dificultades de este año, en que probablemente no se pudiera avanzar mucho para implementarlas.



¿Y qué más opinar por ahora?

Nada más. Solo desear que nos cuidemos muy mucho y sigamos leyéndonos por acá.