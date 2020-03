por Joselo » Ayer, 16:01

Helmut Marko confirma que quería infectar de coronavirus a sus pilotos

Su idea no tuvo apoyos en Red Bull.

“La idea era organizar un campamento en el que pasar este tiempo, entrenando física y mentalmente. También sería el momento ideal en el que pasar la infección. Todos son hombres jóvenes y fuertes, con muy buena salud. De esa manera, estarían preparados para cuando la temporada comience en lo que será un campeonato muy duro.”

Corrió como la pólvora el mensaje de que Helmut Marko aconsejó a Max Verstappen que se infectara del temido COVID-19 cuanto antes después de unos comentarios vertidos por el piloto neerlandés mientras retransmitía carreras en su simulador. Un temeroso Max, habló a Helmut del miedo a contagiarse, a lo que el máximo responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull y consejero de Red Bull Racing contestó aconsejando al piloto “pasarlo” cuanto antes. ¿De verdad el consejero de Red Bull había aconsejado a su máximo valor infectarse con un virus que posee una preocupante alta tasa de letalidad? Aunque pueda sonar a broma, lo cierto es que sí, y no solo fue un consejo, sino que Marko había planeado que todos los pilotos del programa de Red Bull, incluyendo los cuatro de Fórmula 1, se infectaran al mismo tiempo con el fin de asegurarse que esto no les afectara una vez la temporada esté en marcha., afirmó Helmut Marko en una entrevista concedida a ORF, una de las principales plataformas televisivas de Austria.Para bien o para mal, las ideas de Helmut Marko, no tuvieron buena acogida en el resto de miembros del equipo Red Bull, que rechazó hacer algo de este tipo, tal y como reconoció el del equipo de la bebida energética.