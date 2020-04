por elmusiloco » Hoy, 14:40

Gran carrera de Charles Leclerc. En carreras virtuales también está en otro nivel.

Arthur, el Leclerc pequeño, tampoco nada mal. ¿Harán pareja en Ferrari algún día pero en los coches reales? Realmente no me extrañaría nada.



Una pena que otros pilotos de la grilla de F1 real no se animen.

Si Leclerc en una semana le agarró la mano, entonces me pregunto que esos que no se suman si es porque no quieren o porque simplemente no dan la talla. En particular esos que ya tienen su equipamiento de simulador hogareño y que seguramente ya habrán probado el juego.