"Sera un niño"Bajo el dominio y difusión de la pandemia por coronavirus, Bernie Ecclestone trae una buena noticia al mundo de la Formula 1.A la edad de 89 años, el ex mandatario de la Fórmula 1 ha anunciado que va a ser padre por cuarta vez."Será un niño", ha declarado a la prensa suiza Blick, su esposa Fabiana, que está embarazada de 6 meses.Sera el primer hijo varón de los Ecclestone. El presidente emérito de la F1 tiene ya tres hijas - Deborah (65), Tamara (35) and Petra (31).En declaraciones desde su plantación de Café de Sao Paulo, Bernie ha dicho: " ¡Por fin un chico! Sí, nacerá este verano. Espero que pronto aprenda a jugar al Backgammon."Ecclestone ha declarado que esta muy feliz con esta noticia, a pesar de su avanzada edad."Tras mi etapa en la Fórmula 1, hemos tenido tiempo suficiente para practicar," bromeo."Sin buen humor y diversión no duraríamos mucho en estos días," añadió, más seriamente. "Solo deseo que todo vaya bien para Fabiana en este aparentemente largo aislamiento."Afortunadamente, nunca ha faltado trabajo en la plantación"Fabiana, entre tanto, dijo de su hijo: "Espero que nunca muestre interés en nada relacionado con la Formula 1."