Fernando Alonso al habla: Del mejor compañero a su mejor vuelta

El piloto asturiano vuelve a la senda de los directos de Instagram.

“Quizás en Mónaco o en Singapur, la pole de 2010. O Sebring con el récord de pista nocturno. Siempre hay vueltas de las que estás orgulloso porque todo sale perfecto y ese es el mejor sentimiento, pilotar al máximo o por encima del límite. Una satisfacción difícil de explicar.”

“Con quién mejor me lo he pasado fue con Fisichella. Ganamos el campeonato con Renault y el ambiente era fantástico. Él es un gran tipo, me encanta Italia y estuvimos muy bien esas temporadas, aunque todo es más fácil cuando ganas. También Button en McLaren, Trulli, los compañeros de Toyota con los que compartes mucho…”

“Seguía a Senna. En España en esa época no se veía la Fórmula 1, pero Senna siempre estaba presente. Quizás por mi padre, que lo admiraba y mi kart tenía sus colores. Cuando fui siendo más conscientes, mi ídolo pasó a ser Carlos Sainz, lo que era un poco contradictorio porque yo no estaba interesado en rally.”

“Carlos lo está haciendo genial, y no solo por el año pasado. Desde Toro Rosso ha estado haciendo un gran trabajo. Tuvo a Verstappen cuando empezó, luego a Hulkenberg, siempre con competidores duros y lo ha hecho bien. Eso es bueno para España y para el deporte. Espero que tenga un buen futuro.”

