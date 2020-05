por Otani » Ayer, 20:19

Ras escribió:

Yo puedo entender (que no compartir) el mosqueo de Renault. Es cierto lo que dices, ellos no han tenido miramientos con los pilotos, pero precisamente Ricciardo es la cara B de la historia. No tuvieron miramientos en tirar a Sainz, piloto prometedor, por traer a Ricciardo , y no tuvieron miramientos por deshacerse de Hulk, con larga trayectoria en el equipo, en favor de mantener a Ricciardo , y ahora, el piloto por el que han apostado tan fuerte, se va a un equipo, de la misma "Categoría B", no a un Ferrari, sino a un equipo que está en momento similar al suyo y con mismas aspiraciones en mismo plazo temporal.



Sin duda es un duro golpe al plan estratégico de Renault para volver a la cima, y es un asiento que tienen que completar con un piloto de categoría, porque con Ricciardo lo tenían.

Seguro que intentan tentar a Vettel, habrá que ver si Vettel se quiere meter en el jardín, que lo cierto es que por cómo le veo a nivel personalidad, creo que optará por la retirada (al menos temporal), no le veo en un asiento de segunda, porque no es la Formula 1 que él conoce. Lleva demasiado tiempo en primera categoría.

¿Quién creeis que se sentará ahí? Veis a Alonso como se rumorea? Qué otras opciones veis?



Paradógicamente....hulkenberg está libre...jeje

Es cierto, se entiende que se mosqueen porque en un momento les han trastocado los planes, pero es eso, se lo han buscado ellos solitos apuntando quizá demasiado alto fichando a Ricciardo con un sueldo astronómico. Me parece un poco empezar la casa por el tejado, empeñarse tan pronto en traer al piloto estrella, despreciando a varios pilotos más que decentes por el camino, cuando ni siquiera tienes coche ni perspectivas todavía para justificar esas ambiciones.Difícil no estar de acuerdo. Sería un duro golpe para Vettel tener que acabar ahí, pero es que es la única forma en la que le veo salvando su carrera en F1. Los años sabáticos no suelen ser buena idea, y menos cuando no has salido bien parado de tu última temporada. Si Vettel se traga el orgullo y acepta pasar por esta transición con Renault, puede ser una decisión inteligente de aquí a unos años. Pero sí, siendo realista lo veo como tú y creo que lo va a dejar.Lo dicho, Renault tiene la cantera de la que apenas ha tirado. El piloto chino Zhou rindió bastante bien el año pasado en F2, y este año es de los favoritos. El tema es que juntar a un rookie con Ocon tampoco es que suene muy bien después de perder a Ricciardo. Por esto me temo que van a ir con todo a por Vettel, Alonso o incluso Bottas en un giro inesperado. La silly season no ha terminado