LA ADRENALINA DE VOLVER A COMPETIREl caos que espera Ricciardo o por qué la vuelta de la F1 puede ser una auténtica locuraEn julio, después de siete meses desde el final de 2019 en Abu Dabi, volverá la acción a la pista con la gran duda de cómo afrontarán los pilotos está vuelta tras un largo parónDaniel Ricciardo prevé un comienzo difícil para muchos pilotos después del largo parón. (Reuters)Las primeras 10 carreras de la temporada se suspendieron debido a la pandemia del covid-19, pero la Fórmula 1 ya marcó un objetivo para su regreso. El Gran Premio de Austria el 5 de julio. Si todo continúa según lo planeado, sería la primera carrera oficial de F1 en siete meses desde el final de 2019 en Abu Dabi, solo interrumpida por seis días de pruebas de pretemporada en febrero. La gran duda de muchos es cómo afrontarán los pilotos está vuelta a la acción tras un largo parón, Daniel Ricciardo lo tiene claro: “Puede ser un caos”.El flamante fichaje de McLaren para 2021 cree que la carrera inaugural de la temporada 2020 de Fórmula 1 podría ofrecer muchos "caos" a medida que los pilotos vuelvan a la acción después de un largo descanso sin competición. Un regreso que podría afectar mental y físicamente.Tanto los pilotos como varios jefes de equipo ya ofrecieron diferentes puntos de vista sobre lo difícil que será volver a acelerar después del descanso, pero Ricciardo fue el más claró al remarcar que el inicio podría ser una locura. "Esperemos que la locura sea de manera controlada", dijo Ricciardo hablando en ‘BBC 5 Live’. Un idea que ya comentó hace unos días el jefe de Red Bull, Christian Horner. “Si empezamos en julio estarán oxidados del carajo y habrá bastantes incidentes”.El pistoletazo de salida de Fernando Alonso y Briatore para volver a todo trapo a la F1JAVIER RUBIOFernando Alonso y Flavio Briatore han dejado claras las intenciones del español, en lo que se antoja como una negociación a varias bandas con aquellos interesados en su retorno"Todo el mundo estará listo"Aún así, Ricciardo quiso matizar sus palabras en cuanto a referirse a caos en el más amplio sentido de la palabra. "Cuando digo caos, en realidad no estoy haciendo referencia a ver monoplazas en todas partes. Solo estoy haciendo referencia a que habrá tanto, una combinación de carbonilla, de estar oxidados, como de emoción y entusiasmo”.Todo ello se centra en el aspecto mental del piloto porque físicamente todo el mundo debería estar correctamente preparado para el comienzo del campeonato. “Físicamente, no creo que vaya a ser un problema” explicaba el doctor italiano Riccardo Ceccarelli, uno de los grandes expertos en preparación de pilotos tras dos décadas de experiencia en el mundillo. Una idea que ha secundado el piloto australiano. "Todo el mundo estará listo para correr”.El, por el momento, piloto de Renault, apuntó a otro tipo de problema. “Creo que algunos se van a encontrar con un exceso de adrenalina y otros lo van a llevar mejor”, confesó. "Eso creará algunos adelantamientos arriesgados y algunos mal calculados. Vamos a ver un poco de todo, estoy seguro", dijo.La reanudación del fútbol en Alemania y sus millonarias audiencias demuestran la importancia de este deporte y refuerzan el protocolo en España para retomar la Liga en junio¿A quién afectará más el parón?Daniel Ricciardo también dio su punto de vista sobre a que pilotos les puede afectar más el parón de siete meses sin competir. El australiano señaló principalmente a los pilotos más jóvenes, ya que pueden necesitar un tiempo mayor para reajustarse. "Diría que los novatos, el primer año y el segundo año, los muchachos lo sentirían un poco más", comentó."Creo que si este fuera mi primer año o segundo en la F1, si aún no estuviera completamente adaptado a ello, mi respuesta sería que sí me afectaría", dijo Ricciardo. "Me he dado cuenta con el tiempo, que las pruebas de invierno son normalmente un buen punto de referencia, mis primeras pruebas de invierno en la primera parte de mi carrera hasta llegar al primer día siempre me volvía a costar empezar", confesó. "También es cierto que cuanto más ha avanzado mi carrera, menos impacto ha sido el comienzo de cada temporada. El cuerpo está lo suficientemente preparado por ahora con la experiencia de tantos años a las espaldas por lo que se adapta bien".Ahora solo falta esperar para poder comprobar la respuesta de cada uno ante esta situación desconocida y si es cierto que los novatos sufren más este parón. Y es que por primera vez en la historia, la Fórmula 1 se ha enfrentado al mayor paréntesis de su existencia. Si borramos la pretemporada serían prácticamente casi siete meses en el dique seco, por lo que realmente el Gran Premio de Austria será algo más que una primera carrera para algunos. Y puede convertirse también en una auténtica locura para comenzar por todo lo alto la temporada.